Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Graues Januarwetter setzt sich zum Wochenstart in Hessen fort

Ungemütlich

Wiesbaden 23.01.2022 - 14:25 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Am Montag wird zunächst meist neblig-trübes Wetter erwartet, im Tagesverlauf kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) teilweise heiter aber auch stark bewölkt werden. Regen wird bei Temperaturen von fünf bis acht Grad nicht erwartet. In der Nacht zum Dienstag lockert es teils auf, auch Nebel ist möglich. Die Tiefsttemperatur liegt in der Nacht bei null bis minus drei Grad. Örtlich kann es daher glatt werden.

Tagsüber ist es meist stark bewölkt, auch Sprühregen kann bei Temperaturen von drei bis fünf Grad auftreten. Am Mittwoch wird es noch etwas kälter, daher ist auch Schneegerinsel und vereinzelt Glätte möglich. Tagsüber dann viele Wolken, aber wenig Regen.

(dpa/lhe)