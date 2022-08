Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Grasen für den Naturschutz

Landschftspflege: Eine kleine Eselherde ist in Babenhausen mit der Beweidung schützenswerter Sandmagerrasen beschäftigt

Babenhausen 01.08.2022 - 16:05 Uhr 2 Min.

Um ihren Job kann man die Herrschaften schon beneiden. Fressen, spielen, dösen und wieder gewissenhaft fressen - alles für die Natur. Vor Kurzem sind die Esel in Babenhausen angekommen. Mit einer besonderen Mission: Am Hardtsee, einer stillgelegten Kiesgrube an der Dudenhöfer Straße, ist die Pflege des Sandmagerrasens angesagt, einem besonders schützenswerten Naturraum.

Andreas Bludau vom ansässigen Unternehmen ist in Sachen Rekultivierung inzwischen Fachmann. Auf die wirtschaftliche Auskiesung der Fläche - Merkmal: ein See - folgt seit gut 15 Jahren die Nachsorge. »Wir haben die Produktion seit 2007 eingestellt«, berichtet Bludau, jetzt gilt sein Augenmerk der Rekultivierung und Landschaftspflege. Wichtig sei unter anderem, heimische Pflanzen zu stärken und Neophyten (nichteuropäische Arten) auszumerzen.

Jetzt kommen Herdenchefin Mila, der schöne Fred, der kleine Fritz und Co ins Spiel, die als Landschaftsgärtner tätig werden. Drei bis vier Hektar Fläche grasen die vierbeinigen Landschaftspfleger rund um die Seefläche genau so ab, dass es für den Artenschutz passt. Vorteil der Einsatztruppe: Ihre Haltung ist denkbar einfach. »Esel sind unheimlich genügsam«, berichtet Marion Nigel, die die Langohren, aber auch die Babenhäuser Wildpferde auf dem Kasernengelände betreut. »Der Babenhäuser Magerrasen ist für die Tiere perfekt«, sagt Eselbetreuerin Nigel, »auf fetten Pferdeweiden werden sie nicht nur zu dick - sie neigen auch zu Hufrehe.« Täglich kommt die Pflegerin, um nach dem Rechten zu sehen, Zäune zu kontrollieren, Wasser nachzufüllen und einen kurzen Gesundheitscheck zu machen. Frodo hat beim Raufen mit einem Kollegen eine Bisswunde davongetragen. »Nicht tief«, sagt Marion Nigel - und sieht keinen Handlungsbedarf.

Die kleine Herde stammt vom Landschaftspflegehof bei Pfungstadt, wo Reiner Stürz seit 1996 sein Naturschutzprojekt ausbaut. Über 500 Schafe und rund 30 Esel gehören inzwischen zum Tierbestand, der sich komplett der Landschaftspflege verschrieben hat. Schafe und Esel schaffen durch Beweidung einen vielfältigen Lebensraum, erklärt der Landwirt. »Würde die Beweidung stoppen, hätte man schon in kürzester Zeit auf allen Flächen eine mehr oder weniger starke Verbuschung, und die seltenen Arten hätten keinen Platz mehr.«

Andreas Bludau hat die Eselgruppe bereits im zweiten Jahr gebucht. Etwa drei Wochen werden die Tiere hier ihren Auftrag wahrnehmen. Die Nachnutzung stillgelegter Kiesgruben ist rund um Babenhausen mit seinen reichen Quarzvorkommen ein großes Thema. »Grundsätzlich ist das noch Betriebsgelände«, Bludau zeigt über die 15 Hektar große Seefläche nördlich der Stadt. »Wir sind dabei, mit Arten- und Naturschutz eine Nachnutzung zu entwickeln.« Auch neue Technologien zu installieren, nämlich die Seefläche für schwimmende Photovoltaikanlagen zu nutzen, ist für ihn noch nicht vom Tisch. Wenngleich: Es ist zäh. »Bei uns fehlen die rechtlichen Rahmenbedingungen«, bedauert Bludau, »in den Niederlanden werden ganze Städte mit grünem Strom vom See versorgt.«

Ursula Friedrich