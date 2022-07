Grandioses Musikerlebnis für 400 Besucher

Open-Air-Konzert: Sängervereinigung Freigericht-Neuses präsentiert »Rock & Pop« im Neuseser Park

Freigericht 11.07.2022 - 15:31 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Männerchor der Sängervereinigung. Foto: Otto Grünewald

Rhythmisches Klatschen vom Männerchor und den Gästen gab es schon eingangs beim Robbie-Williams-Song »Let Me Entertain You« mit Solist Thomas Weber. Auf diesen folgten der Ohrwurm »Sloop John B«, die »Feuerzeug«-Ballade mit Solist Helmut Weber und »Ein Kompliment«. Das Konzert wurde von der Main-Kinzig Musikschul-Band begleitet, Moderator Kai Naumann führte durchs Programm, und Dirigent Gerd Zellmann leitete in bewährter Manier.

Nach dem Intermezzo von Thomas Weber mit »An Tagen wie diesen« und »Castle On The Hill« begeisterte der Gemischte Chor mit »Paradise«, »Fields of Gold«, »Shallow« und »Seasons of Love«, Karin Ohling mit Helmut Weber und Oliver Boselli streuten Soli ein.

Soli von Thomas und Helmut Weber sowie Gunter Noll würzten auch den nächsten Part des Männerchores bei den Songs »Caravan of Love«, »Mighty Quinn«, »Der kleine Teddybär« und »Fat Bottom Girl«, dem das Terzett Barbara und Stefan Emmerlich und Thomas Weber mit »I Don´t Want To Miss A Thing« und »Yellow« folgte.

Reichlich Beifall

Von reichlich Beifall begleitet, ging auch der Gemischte Chor in die zweite Runde, präsentierte gekonnt »One Love«, »Million Dreams« mit den Solistinnen Karin Ohling und Ramona Weber, »I Wanna Dance« und »Proud Mary« mit Soli von Barbara Emmerlich und Helmut Weber. Lang anhaltenden Beifall gab es für den Final-Song »Mama Loo«, den Männer- und Gemischter Chor sowie die Musikschul-Band gemeinsam intonierten und den Barbara Emmerlich mit einem Solopart bereicherte.

og