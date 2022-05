Glitzernde Fassade, knallhartes Business: K-Pop-Festival in Frankfurt

Millionen Fans in aller Welt

Frankfurt 11.05.2022 - 12:04 Uhr 2 Min.

Tanzlehrerin Samira (3.v.r) zeigt während eines K-Pop-Tanzkurses einen Schritt in einer Choreografie vor einem Spiegel. K-Pop bezeichnet koreanischsprachige Popmusik. Am 14. und 15. Mai findet in Frankfurt das K-Pop-Festival KPOP.FLEX statt.

Für Jugendliche wie Aminata ist es das Event des Jahres: Um beim K-Pop-Festival in Frankfurt den besten Blick auf die Bühne zu haben, hat sie tief in die Tasche gegriffen und 380 Euro für ein VIP-Ticket ausgegeben. Viel Geld für eine 18-Jährige, die gerade ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Aber Aminata ist es das wert, um die Stars der koreanischen Popmusik live zu erleben - auch wenn ihre Lieblingsband nicht mal dabei ist.

Monsta X, (G)I-DLE, Ive, Mamamoo, NCT Dream, ENHYPEN, AB6IX, EXO, Oneus, Dreamcatcher - wer nicht zu der eingeschworenen Gemeinde der K-Pop-Fans gehört, hat diese Namen nie gehört. Dabei haben diese Gruppen Millionen Fans in aller Welt, auch in Deutschland. Die meisten Älteren kennen nur Psy und seinen «Gangnam Style», quasi den Uropa des K-Pop, oder BTS, die seit 2020 an der Börse notiert sind.

Die 44.000 Eintrittskarten für den Samstag (14. Mai) im Deutsche Bank Park waren laut Veranstalter PK Events innerhalb von sieben Wochen ausverkauft. Daraufhin wurde am Sonntag ein zweiter Festival-Tag drangehängt. An beiden Festivaltagen gibt es schon ab morgens ein Fanfest vor dem Eingang. Dort können Besucher mit Tickets an Tanz-Wettbewerben teilnehmen, Fashionshows ansehen, Merchandising-Artikel kaufen und koreanisches Streetfood essen. Die Konzerte und Shows starten am Samstag um 18 und am Sonntag um 13 Uhr.

«K-Pop hat bereits jetzt enorm viele Fans in Deutschland. Neben der Musik begeistern die Künstler auch mit ihren ausgefeilten Choreografien», erklärt Peter Kötting, Geschäftsführer des Veranstalters PK Events, den Erfolg dieses Musikstils. Das Festival in Frankfurt sei «der Auftakt für weitere Festivals, die wir in Europa anbieten wollen. Unser Plan ist es, KPOP.FLEX als Drehscheibe für die europäische K-Pop-Community zu etablieren.»

Vor zehn Jahren in Deutschland noch unbekannt

Mit dabei sein wird auch Samira, die 24-Jährige unterrichtet in der Frankfurter Tanzschule La Calidad K-Pop-Tanz. Die Choreographien dafür stammen aus den Videos der koreanischen Bands. Sie hat auch eine Gruppe aufgebaut, die an Wettbewerben teilnimmt und organisiert sogenannte Random Dance Plays. Dabei treffen sich Jugendliche auf einem öffentlichen Platz und tanzen die «Choreos» ihrer «Idols» nach.

Als Samira vor zehn Jahren über japanische Mangas und Animes die koreanische Popkultur für sich entdeckte, kannte kaum jemand in Deutschland diese Bands. Heute sagt sie: «Es ist Wahnsinn, wie groß das inzwischen geworden ist.» Spannend findet sie vor allem, wie sehr man über die Musik Interesse für eine andere Kultur entwickelt: Musik, Tanz, Kleidung, Make-up, Filme, Essen, Sprache - «das gehört alles zusammen».

Wie viele andere Fans lernen auch Samira und Aminata Koreanisch. An der Frankfurter Goethe-Universität ist die Zahl der Studierenden des Exotenfachs «Koreastudien» binnen zehn Jahren von 20 auf 400 gewachsen. K-Pop ist toll, findet Samira, «weil es die Fans so verbindet». Sie sieht aber auch Gefahren, «weil das so vereinnahmend ist». Über die starke Präsenz der Sänger und Tänzer in den sozialen Medien bekämen die Fans das Gefühl, eine persönliche Verbindung zu haben zu den Stars, «aber die gibt es natürlich nicht».

Hinter der glitzernden Fassade ist K-Pop ein knallhartes Geschäft. Eventagenturen nehmen schon Kinder unter Vertrag. Wer die Erwartungen der Ausbilder am besten erfüllt, bekommt einen Platz in einer der ständig neu entstehenden Boy- oder Girlgroups. Aber auch dort ist K-Pop-Star-Sein vor allem harte Arbeit.

Wie gerichtliche Auseinandersetzungen ans Licht brachten, sehen die Künstler kaum etwas von den Einnahmen, sind durch jahrelange Verträge gebunden und haben so gut wie keinen Einfluss mehr auf ihr Leben. Die «Zeit» berichtete 2019 von mehreren Selbstmordfällen. Den Fans sei das durchaus bewusst, sagt Aminata. «Alle hassen die Companys, aber die Sänger lieben sie trotzdem.»

