Glasfaserausbau in Großkrotzenburg geplant

Schnelles Internet: Gemeinde trifft Kooperationsvereinbarung mit der Firma Deutsche Giganetz

Großkrotzenburg 20.08.2021 - 12:51 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»In Großkrotzenburg wollen wir jeder Bürgerin und jedem Bürger sowie jedem Unternehmen einen zuverlässigen, schnellen und zukunftssicheren Internet-Anschluss ermöglichen«, wird Bürgermeister Thorsten Bauroth (parteilos) in der Mitteilung zitiert. »Wir freuen uns, mit der Deutschen Giganetz GmbH ein Experten-Team für den Glasfaserausbau gewonnen zu haben, das langfristig orientiert, verlässlich und nachhaltig arbeitet.« Nun hätten es die Bürgerinnen und Bürgern sowie die Firmenleitungen in der Hand, sich für einen Anschluss und damit für den Ausbau der hiesigen Infrastruktur zu entscheiden. Wenn sich eine ausreichende Zahl von Teilnehmern für eine Anbindung entscheide, werde die Deutsche Giganetz das Glasfasernetz für die Gemeinde kostenneutral errichten, so Bauroth weiter. Übertragung durch Glasfaser-Technik ermögliche bereits heute Bandbreiten von bis 1000 Mbit/s symmetrisch in die Sende- und Empfangsrichtung.

Die Deutsche Giganetz werde zeitnah mit der Information zum Infrastruktur-Projekt in Großkrotzenburg beginnen, so die Gemeinde abschließend. fu.

fu