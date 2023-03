Der Glas­fa­ser-Aus­bau in Frei­ge­richt geht zü­g­ig voran: Vor rund drei Mo­na­ten hat die Ge­sell­schaft Breit­band Main-Kin­zig da­mit be­gon­nen, in Bern­bach Glas­fa­ser-Lei­tun­gen zu ver­le­gen. Jetzt ist auch in den Orts­tei­len Hor­bach und Al­ten­mitt­lau Bau­be­ginn, wie das kreis­ei­ge­ne Un­ter­neh­men in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung be­kannt gibt.