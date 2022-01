Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Galaktisch: Viertklässler aus Münster-Altheim plaudern mit Astronaut

Video-Call zur Internationalen Raumstation ISS und Matthias Maurer – Kein Obst und keine Dusche im Weltall

Matthias Maurer entrollt das Kunstwerk, das auch die Altheimer Kinder mitgestaltet haben

Möglich gemacht hatte das ein Mal-Wettbewerb des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), an dem sich 1000 Kinder von Bayern bis Bremen beteiligten. Sieben Schulen wurden für das Finale ausgelobt, darunter die südhessische Regenbogenschule. Für deren Viertklässler war die Live-Verbindung vom Klassenzimmer ins Weltall eine wahrlich galaktische Erfahrung.

In 90 Minuten um die Erde

Freitag 14.30 Uhr: Die Klassen 4 a und 4 b sind bereits versammelt, der Raum ist abgedunkelt, Jupiter, Saturn, Erde und weitere Planeten dekorieren die Altheimer Bodenzentrale der Mission, die Kontakt zu Matthias Maurer aufnehmen möchte. Der schwebt seit dem 11. November 2021 in rund 400 Kilometern von der Erde entfernt an Bord der ISS um die Erde. 90 Minuten benötigt der Saarländer mit seiner Crew, um den blauen Planet einmal zu umrunden.

Zurück ins Klassenzimmer: Die Aufregung ist mächtig. Auf der Leinwand sind die anderen sechs Grundschulen eingeblendet, die bei dem Wettbewerb »Hand in Hand um die Welt« ausgewählt wurden. Referendarin Nina Segmehl, die im Rahmen des Sachunterrichts in Altheims Grundschule den Ausflug ins All quasi ins Rollen brachte, justiert ein letztes Mal die Lautstärke. Auf der Leinwand erscheinen Sina Kürtz und Lisa Schüttler von der DLR-Nachwuchsförderung.

Die beiden Moderatorinnen des Weltraumausflugs stimmen die Kinder ein - und zünden gemeinsam eine »Rakete« der Begeisterung. Ob Altheims Klassen zu hören sind? Logisch. Mit Füßen, Armen und viel Gekreische sind die Regenbogenschüler dabei - ein Riesenradau, der fast bis in den Weltraum zu hören sein dürfte.

Verbindung über NASA-Zentrale

Der Zeitpunkt rückt näher: »Ground Control - can you hear me?« eine englische Stimme unterbricht die Moderation - über die NASA-Zentrale im Space-Center in Houston (Texas) soll die Verbindung zur ISS hergestellt werden.

Die Freude der Regenbogenschüler aus Altheim über den Ausflug ins All ist galaktisch.

15.29 Uhr - noch eine Minute! Und dann: Die Verbindung steht! »Communication to space is ready!« teilt die körperlose Stimme aus Texas mit. Das Bild ist prompt da: Astronaut Matthias Maurer schwebt sprichwörtlich auf der Leinwand. Das Columbus Modul der ESA, ein Weltraumlabor in der ISS, ist sein Arbeitsplatz - das mit 28000 Stundenkilometern durch den Weltraum rast. Jetzt dürfen die Schüler Fragen stellen. »Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster schauen?« »Länder, Ozeane, nachts die großen Städte«, berichtet Maurer, »die Erde ist doch sehr klein und man sieht, dass alles zusammenhängt. Ich sehe graue Wolken, wenn der Regenwald brennt - und das macht mich sehr traurig.«

Aus der Ferne, erklärt der Astronaut, wolle er mit Experimenten und Forschung dazu beitragen, das Leben auf unserem Planeten, dessen Klima es zu retten gilt, für die Menschen nachhaltig zu ermöglichen. Ob sich Maurer da oben einen Kindheitstraum erfüllt? »Nein, ich habe mich erst als Erwachsener als Astronaut bei der ESA beworben«, sagt er bescheiden: »Als Kind dachte ich immer: >Das müssen ja Supermänner sein, die da hoch fliegen<.>

Schwebender Christbaum

Die Schüler erfahren, dass es auf der Raumstation kein Obst und keine Dusche gibt. Jetzt macht sich Finn im Altheimer Klassenzimmer bereit: Der Zehnjährige darf die Frage der Regenbogenschüler stellen: »Wie haben Sie Weihnachten und Silvester verbracht?« »Traditionell«, berichtet der Weltraumpionier - mit einem (schwebenden) Baum, Geschenke-Socken und viel Getanze zum Jahreswechsel.

Dann folgt der Höhepunkt der Videokonferenz: das Entrollen eines Kunstwerks, das auch die Regenbogenschüler mitgestaltet haben. Denn vor rund einem Jahr, als die Schulen im Lockdown waren, malten die Kinder zuhause »Selfies«. Diese Selbstporträts von 1000 kleinen Menschen wurden zu einem zehn Meter langen Kunstwerk zusammengefügt. Zu sehen sind 1000 Kids, die einander die Hände reichen.

Der zehn Meter langen Textilstreifen reist an Bord der ISS mit Matthias Maurer durchs All. Der Astronaut entrollt den Bilderstreifen, der sofort wirbelnd durch sein Labor schwebt. Als man sich nach 30 Minuten mit Winken und »Gute-Reise-Wünschen« verabschiedet, hat der 51-jährige Astronaut Hausaufgaben: Die 1000 Kinder-Selfies zu bändigen und behutsam zurück in der Metalldose zu bugsieren. Erst im April - so denn alles planmäßig läuft - kehrt Maurer mit der Crew3-Mission von SpaceX und dem Bilder-Streifen der Kinder wieder auf die Erde zurück.

URSULA FRIEDRICH

Hintergrund: "Hand in Hand um die Welt" "Hand in Hand um die Welt" ist eines von mehreren Projekten der DLR Nachwuchsförderung im Rahmen der ESA-Mission "Cosmic Kiss". Mit den Aktionen möchte das DLR bundesweit junge Menschen für Forschung und Technik begeistern. 1000 Schüler aus etlichen Bundesländern nahmen an dem jüngsten Wettbewerb teil. Zudem gibt es auf dem Jugendportal DLR_next ausführliche Sonderseiten zur ISS-Mission von Matthias Maurer. Lehrkräfte können bei einzelnen DLR_School_Labs auch Online-Vorträge buchen und so eine "virtuelle Klassenfahrt" zur Raumstation unternehmen.