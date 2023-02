Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gewerbepark soll bis 2025 fertig sein

Wirtschaft: Deutsche Logistik Holding kauft fünf Hektar Fläche

Babenhausen 02.02.2023 - 12:41 Uhr < 1 Min.

Die Visualisierung zeigt die Neuentwicklung des ELB-Schliff Geländes in Babenhausen zum modernen Gewerbecampus.

Wie sich in der Fragerunde zeigte, sind Verkehr, Klimaschutz und nachhaltiges Bauen wichtige Themen - aber auch die Gewerbesteuer. Ute Bartels, DLH-Entwicklungsmanagerin, sagte: "Große Logistik gehört in Industriegebiete mit direktem Autobahnanschluss. In Babenhausen planen wir kleine Gewerbeeinheiten für regionale Unternehmen." Das könnten Handwerks- und Handelsbetriebe oder metallverarbeitende Unternehmen oder etwa Bestatter und Veterinäre sein.

Vorgesehen sind elf kleinere Gebäudeeinheiten zwischen 1200 und 1500 Quadratmetern und zwei mittelgroße Objekte um 4500 Quadratmeter, allesamt in Modulbauweise. Die DLH wird Eigentümerin bleiben. Die Einheiten sollen vorzugsweise an regionale kleine und mittelständische Betriebe vermietet werden. Wie viel Verkehr der neue Gewerbepark verursachen wird, ist schwer zu prognostizieren. "Hauptsächlich werden Sprinter und Kurierfahrer unterwegs sein", lautete die Auskunft der DLH-Vertreter.

Aktuell sind in den Altimmobilien auf dem Gelände drei Unternehmen beheimatet. Der Bestand wird weggerissen und das 47555 Quadratmeter große Gebiet neu entwickelt. Für die bisherigen Mieter suche man nach neuen Lösungen, sagte Bartels. Ihr Unternehmen bekenne sich zum Standort Babenhausen: "Eine wirtschaftlich spannende Region südlich von Frankfurt - es gibt eine große Nachfrage nach Gewerbeimmobilien." Die DLH will mit einem siebenstelligen Betrag einsteigen - ohne künftige Mietpartner im Rücken: "Wir bauen spekulativ." Gebaut würde "grün": Photovoltaikanlagen, E-Ladestationen - und eine komplette Abkehr von fossilen Energieträgern. Gewerbebetriebe erhalten die technischen Voraussetzungen, ihre Unternehmen komplett CO2-neutral zu betreiben.

Politisch erhält der Gewerbecampus Rückenwind: Die nötigen Schritte in der Planung, darunter der Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, wurden ohne Gegenstimmen beschlossen. Der Zeitplan ist ambitioniert: Wird bis April 2024 die Baugenehmigung erteilt, sollen die Abrissarbeiten beginnen. Baustart wäre im August 2024, im Juli 2025 könnten erste Mieter einziehen.

urs