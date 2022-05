Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gerüchte um Kabinettsumbildung in Hessen reißen nicht ab

Neuer Ministerpräsident mit neuem Kabinett?

Wiesbaden 27.05.2022 - 08:36 Uhr 1 Min.

16.03.2021, Hessen, Wiesbaden: Volker Bouffier (CDU, r), Ministerpräsident des Landes Hessen, und Tarek al Wazir (Bündnis 90/Die Grünen), Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident von Hessen, nehmen an der Plenarsitzung des hessischen Landtags teil. Auf der Tagesordnung steht auch die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zur Corona-Pandemie. Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Boris Rhein hat mit seiner Wahl zum neuen hessischen Ministerpräsidenten die große Chance für Erneuerungen in der Landesregierung. Nicht nur mit seinem neuen Regierungsstil kann der 50-Jährige für frischen Wind sorgen. Mit einem Umbau des Kabinetts würde der CDU-Politiker rund eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl in Hessen auch personell Akzente setzen.

Seit dem Jahr 2014 und damit in einer zweiten Legislaturperiode arbeitet die Koalition von CDU und Grünen mittlerweile in Hessen zusammen. Bei der Neuauflage des Bündnisses Anfang 2019 änderte sich vor allem, dass die Zahl der Grünen-Ministerinnen und Minister von zwei auf vier stieg. Bei der CDU kam lediglich das Amt der Digitalministerin neu dazu. Sonst gab es keine neuen Köpfe in der Ministerriege der Landesregierung.

Dass der grüne Koalitionspartner neue Kabinettsmitglieder für die letzten Monate vor der Landtagswahl im Herbst 2023 ins Rennen schicken wird, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Bei den Christdemokraten mit ihren sieben Ressortchefs sieht die Ausgangslage dagegen aus unterschiedlichen Gründen anders aus.

Beim CDU-internen Casting für die Nachfolge des scheidenden Ministerpräsidenten Volker Bouffier wagte sich öffentlich nur Kultusminister Alexander Lorz aus der Deckung. Als sicher gilt, dass hinter den Kulissen auch Innenminister Peter Beuth seinen Hut in den Ring geworfen hatte. Da sich beide Minister nach ihrer Ausbootung und Niederlage gegen Boris Rhein aber sehr loyal verhielten und öffentlich keine dreckige Wäsche wuschen, könnten sie bei Ambitionen mit einem neuen Posten belohnt werden.

Anders sieht es bei Justizministerin Eva Kühne-Hörmann und Digitalministerin Kristina Sinemus aus. Beide Ministerinnen sehen sich von der Landtagsopposition deutlicher Kritik ausgesetzt. Kühne-Hörmann wird unter anderem die schleppende Digitalisierung in der hessischen Justiz vorgeworfen. Sinemus wird etwa angekreidet, zu wenig für den Ausbau der Glasfaser- und Mobilfunknetze gerade in den ländlichen Regionen von Hessen zu sorgen.

Sollte der neue Ministerpräsident das ganz große personelle Rad drehen, könnte es auch einen Wechsel an der Spitze der CDU-Landtagsfraktion geben. Ines Claus, die nach ihrer steilen Karriere von der einfachen Abgeordneten nach nur zwei Jahren zur Fraktionschefin mittlerweile auch ins Präsidium der Bundespartei aufgerückt ist, werden weitere Ambitionen nachgesagt. Wird die Juristin ins Kabinett berufen, könnte das in der CDU-Fraktion für weiteres Stühlerücken sorgen.

Neben allen Rochade-Spekulationen um die künftige hessische Regierungsmannschaft ist eine personelle Veränderung bei einem herausgehobenen Amt mit CDU-Parteibuch sicher: Der hessische Landtag bekommt nach der Wahl von Boris Rhein zum Regierungschef am 31. Mai eine neue Landtagspräsidentin. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen haben dafür die 42 Jahre alte CDU-Fraktionsvize Astrid Wallmann vorgeschlagen.

Bernd Glebe/dpa