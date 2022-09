Gersprenz-Brücke in Babenhausen bis Ende März gesperrt

Verkehr: Schäden an Bauwerk größer als gedacht

Babenhausen 29.09.2022 - 11:28 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Instandsetzung der 18 Meter langen Gersprenz-Brücke, die 1969 erbaut worden war, hatte im Juni 2022 begonnen. An den Widerlagern der Brücke seien Schäden am Überbau und an den Auflagerbänken festgestellt worden, die bisher nicht erkennbar waren und nun eine umfangreichere Sanierung nötig machen, erläutert Hessen Mobil. "Um die Schäden an der Unterseite der Brücke beheben zu können, muss die Brücke angehoben werden und von unten umfangreich instandgesetzt werden."

Die geplante Bauzeit verlängere sich dadurch um rund drei Monate. Die Brücke müsse voll gesperrt bleiben, heißt es. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich den Angaben zufolge bisher auf rund 620.000 Euro und werden vom Land Hessen getragen.

Der Anliegerverkehr werde wie bisher innerörtlich über die Seligenstädter Straße, Fahrstraße, An der Stadtmauer und die Platanenallee umgeleitet. Der Durchgangsverkehr sowie der Schwerverkehr ab 18 Tonnen werden bereits ab Rodgau großräumig über die B 45 nach Dieburg und weiter über die B 26 nach Babenhausen umgeleitet. Radfahrer und Fußgänger werden über die bestehende Radwegebrücke parallel zur Landesstraße geführt.

caw