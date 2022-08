»Gerade nach Corona wieder chormusikalische Impulse geben«

Kurz gefragt: Initiator und Musikdirektor Gerd Zellmann aus Freigericht über die Neuauflage von »400 Voices in Harmony«

Freigericht 21.08.2022 - 14:16 Uhr 2 Min.

Musikdirektor Gerd Zellmann freut sich riesig und gemeinsam mit den Mitwirkenden des neuen "400 Voices in Harmony"-Chorprojekts auf die Konzerte im Juni 2023.

Wie fühlt es sich an, nach der langen Pause seit 2005 und nach Corona dieses Riesenprojekt wieder durchführen zu können?

Gerd Zellmann: Für mich und alle, die bei den beiden anderen »400VIH«-Projekte dabei waren, ist die Vorfreude auf das Ereignis sehr groß. Obwohl uns bewusst ist, dass das Projekt viel aufwendige Arbeit mit sich bringt, überwiegt der Gedanke, dass wir den aktiven Sängerinnen und Sängern nach dieser langen Zwangspause ein Projekt anbieten können, welches für die meisten eine besondere Motivation darstellt. Zudem hoffen wir, viele weitere chorinteressierte Sängerinnen und Sänger zu erreichen, die sich den »400 VIH-Chören«, vielleicht auch nur einmalig für das Chorprojekt, anschließen. Für mich ist es wichtig, gerade nach Corona wieder chormusikalische Impulse zu geben, auch wenn sie diesmal im populären Bereich sind.

Auf was genau kann sich das Publikum bei den geplanten Konzerten in 2023 freuen?

Durch die Mitwirkung von über 250 Kindern und Jugendlichen aus der Kopernikusschule, sowie auch vielen jüngeren Sängerinnen und Sängern aus den anderen Chören, entsteht ein großes Altersspektrum innerhalb des Projektchores. Dieses wird sich, durch die Einbettung von Musik aus den Hörgewohnheiten der unterschiedlichen Teilnehmergruppen, auch im Programm widerspiegeln.

Wie genau wird das aussehen?

Die jüngeren Choristen werden vornehmlich Lieder aus Disneyproduktionen und Comicfilmen wie zum Beispiel »Vaiana« aufführen. Der Männer- und gemischte Chor bedient sich hingegen an Liedern aus dem Bereich Musical, wie beispielsweise »The Greatest Showman« und »König der Löwen«, aber auch an bekannten Pop-Hits von Queen, The Who, Tina Turner und Udo Jürgens. Das Programm zeichnet sich somit durch eine hohe Vielfalt aus. Es ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei. Wie immer bei unseren Konzerten werden die Solostellen von großartigen chorinternen Stimmen besetzt. Wir sind jedoch auch mit ehemaligen Sängerinnen und Sängern im Gespräch, die mittlerweile eine professionelle musikalische Laufbahn eingeschlagen haben.

Inwiefern belastet das Corona-Virus die Aufführungen und welche Maßnahmen wurden/werden hier ergriffen?

Natürlich können wir zurzeit noch nicht absehen, wie wir die Chorproben bei höheren Coronainfektionszahlen durchführen dürfen. In den vergangenen Herbst- und Wintermonaten haben wir aber genügend Erfahrung mit Online- sowie Hybridproben gemacht, bei denen ein Teil der Choristen in Präsenz und ein Teil von zu Hause an der Probenarbeit teilnehmen konnten. Der Fortschritt war auch bei diesen Proben enorm. Weiterhin werden wir die Chorlieder differenziert mit unterschiedlichen Besetzungen einstudieren, sodass am Ende auf jeden Fall das tolle Konzertprogramm aufgeführt werden kann.

Doris Huhn

Im Überblick: Probentermine zum Mitmachen Neben vormittäglichen Proben der Schulchöre der Kopernikusschule Freigericht finden an drei Abenden Proben der Projektchöre in der Aula der Schule statt. Es besteht die Möglichkeit, montags im "400VIH-Männerchor" ab 12. September um 18 Uhr, dienstags im "400VIH-Ensemble" ab 6. September um 18.30 Uhr oder freitags im "400VIH-Gemischten Chor" ab 30. September in Bad Soden teilzunehmen. Informationen zur Teilnahme über www.belcanto-linsengericht.eu