"Gemütlichste Haltestelle der Region" in Großkrotzenburg

Vorübergehende wohnliche Bahnhalt-Ausstattung

Großkrotzenburg 07.02.2023 - 14:38 Uhr 1 Min.

Gemütlch mit Sesseln und Teppich: Großkrotzenburger Helatestelle am Sonntagabend. Am Montag war die Haltestelle bereits wieder geräumt und sah so trist aus wie vorher.

In Zeiten, in denen eine Krise die nächste jagt, sind harmlose Meldungen wie diese eine willkommene Abwechslung. Von der »wohl gemütlichsten Haltestelle der Region« war in den Sozialen Netzwerken die Rede, nachdem Unbekannte am Sonntag eine überdachte Haltestelle am Bahnhof mit zwei Sesseln und einem Teppich ausgestattet hatten.

»Auf der anderen Seite steht noch ein schönes Bild. Würde auch zum ›Wohnzimmer‹ passen«, schrieb eine Facebook-Nutzerin. Die häusliche Einrichtung in der Haltestelle sorgte bei vielen Menschen für Belustigung, auch wenn die illegale Entsorgung von Müll wahrlich kein Grund ist, sich zu freuen. Werden sie erwischt, müssen die Täter mit hohen Bußgeldern rechnen.

Doch die erste Vermutung, dass am Bahnhof - zugegeben, auf kreative Art und Weise - illegal Müll entsorgt wurde, bestätigte sich nicht. Anwohner der Bahnhofstraße hatten regulär Sperrmüll angemeldet. »Scheinbar hat jemand die Sessel und den Teppich von dort entwendet und rüber zum Bahnhof getragen«, vermutet eine weitere Anwohnerin.

Bei dem Versuch einer häuslichen Einrichtung der Haltestelle dürfte es sich also um einen eher harmlosen Jugendstreich gehandelt haben. Andere werten die Aktion gar als gelungene Gesellschaftskritik in Zeiten, in denen der Ausdruck »Defensive Architektur« zu einem der Unwörter des Jahres 2022 gewählt wurde. Der Ausdruck bezeichnet eine Bauweise, die verhindert, dass sich Obdachlose oder andere Menschen länger an öffentlichen Orten aufhalten.

»Die Möbel haben am Montag wieder ihren Weg zurückgefunden«, berichtet die Anwohnerin weiter. Sessel und Teppich seien wie ursprünglich geplant entsorgt worden. »Aus der Traum vom bequemen Bahnhofs-Wohnzimmer«, scherzte im Anschluss eine weitere Bürgerin in den Sozialen Medien. Und auch die Schülerinnen und Schüler des angrenzenden Kreuzburggymnasiums, die zu den Hauptnutzern der Haltestelle gehören, waren sich am Dienstag einig: »Schade, dass die Sessel wieder weg sind.«

