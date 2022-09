Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gemeindevertretung Freigericht in Kürze

Freigericht 01.10.2022 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Energiepreise: Eine Explosion der Energiekosten droht im Hallenbad Platsch. Nach einem Bericht des kommunalen Eigenbetriebs muss nach Auslaufen des aktuellen Gas-Liefervertrags zum Jahresende mindestens mit dem zwölffachen Kilowattstunden-Preis und Jahreskosten von 520.000 statt bisher 50.000 Euro gerechnet werden. Beim Strombezug sei mit einer Steigerung von 45.000 auf 220.000 Euro jährlich auszugehen. Die SPD-Fraktion hatte beantragt, mit dem Main-Kinzig-Kreis als Finanzierungspartner der Gemeinde über dessen Beteiligung an den Mehrkosten im Platsch zu verhandeln.

Wasser-Regeln: Mit einer eigenen Gefahrenabwehrverordnung kann die Gemeinde bei sommerlicher Wasserknappheit künftig das Bewässern von Rasenflächen generell, von nicht-gewerblichen Gärten, öffentlichen Grünanlagen und Sportplätzen tagsüber von 10 bis 20 Uhr sowie das Befüllen privater Schwimmbecken und das Autowaschen verbieten. Bisher bedurfte es dazu eines Erlasses vom Regierungspräsidium. Die Gemeinde-Verordnung droht Bußgelder bis 5000 Euro an.

Sperre bleibt: Einen Gewerbebeauftragten braucht die Gemeinde aus Sicht der Mehrheit nicht so dringend, dass die vom Bürgermeister beantragte Aufhebung der verhängten Haushaltssperre gerechtfertigt wäre. Bis auf die SPD lehnten alle Fraktionen das Begehren ab. Nach Einschätzung von Fraktionssprechern könnte die Besetzung der Planstelle, anderswo gern unter dem Titel Wirtschaftsförderung geführt, den Steuerzahler mehr als 100.000 Euro jährlich kosten.

AG reformiert: In der Arbeitsgemeinschaft Erinnerungskultur, die sich in Freigericht insbesondere um die Gedenkstätte für Nazi-Opfer kümmert, können künftig mehr Bürger außerhalb der politischen Gremien mitarbeiten. Waren bisher die Fraktionen (derzeit sechs) durch ihre Mitglieder des Sozialausschusses vertreten, können diese künftig interessierte Bürgerinnen oder Bürger für die Mitarbeit benennen. Der AG gehören ferner der Bürgermeister, ein sachkundiger Einwohner sowie zwei Vertreter der Kopernikusschule an.

