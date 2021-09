Gemeinde Freigericht hilft Familien und Vereinen

Corona-Pandemie: Eltern weiter von Kitagebühren befreit - Höhere Beihilfen für angemietete Räume

Freigericht 19.09.2021 - 18:08 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Damit entfallen für die Eltern sowohl die Betreuungsentgelte als auch die Pauschalzahlungen für Getränke und Bastelbedarf - nach der neuen Entscheidung nicht nur bis einschließlich März, sondern bis zum 31. Mai. Zur Begründung verweist die Vorlage aus dem Rathaus auf die auch im zweiten Quartal unsichere, von ständig wechselnden Verordnungen geprägte Corona-Lage und die auch dann noch bestehende Empfehlung der Landesregierung, die Kinder zu Hause zu betreuen.

Finanzielle Verluste nimmt das Gemeindeparlament mit seinem Beschluss ausdrücklich in Kauf. Zwar stehe eine Erstattung aus der Landeskasse für die fünf Monate in Aussicht, schreibt die Verwaltung, kostendeckend sei diese freilich nicht. Demnach machen allein die entgangenen Betreuungsgebühren rund 88.000 Euro aus, Wiesbaden zahle aber nur 76.000 Euro.

Noch nicht kalkulierbar sei die Differenz zwischen tatsächlichen Verlusten und Erstattungsbetrag für die Einrichtungen freier Träger. Mit breiter Mehrheit, drei Gegenstimmen und einer Enthaltung kam zudem ein Vorschlag der UWG für eine weitere Satzungsänderung durch: Künftig werden die Elternbeiträge bei eingeschränktem Kita-Betrieb, sei es aus durch die Pandemie oder aus anderen Gründen, automatisch tageweise und somit nach tatsächlichem Bedarf berechnet. Einzig Grünen-Sprecher Achim Kreis sprach sich dagegen aus: So werde ein »bürokratisches Monster nur für den Eventualfall« geschaffen.

Den Vereinen will die Ortspolitik auf zwei Ebenen entgegenkommen. Auf einstimmigen Beschluss werden die üblichen Gemeinde-Beihilfen für den Betrieb vereinseigener Anlagen in diesem und im kommenden Jahr nicht mehr wie bisher bei maximal 1000 Euro gedeckelt. Mögliche Mietzuschüsse für angemietete Vereinsräume können in dieser Zeit statt bisher 20 maximal 30 Prozent betragen. Beschlossene Sache ist laut Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) auch ein Angebot an alle Musik-, Gesangs- und Kulturvereine: Je einmal dürfen sie die kommunale Freigerichthalle in Altenmittlau kostenlos für eine Veranstaltung nutzen.

kko