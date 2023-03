Gelnhausen feiert wieder Barbarossamarkt

Fest: Neues Konzept und Sonntag verkaufsoffen

Gelnhausen 05.03.2023 - 13:05 Uhr < 1 Min.

Das Fest beginnt am Freitag, 10. März, um 16 Uhr mit der Öffnung der Stände und Fahrgeschäfte. Die offizielle Eröffnungsfeier mit Fassbier-Wettanstich ist am Samstag, 11. März, um 11 Uhr vor dem Riesenrad am Obermarkt. Es schließt sich ein Konzert mit dem Fanfarenzug Gelnhausen an. Am Sonntag, 12. März, haben die Geschäfte in Gelnhausen von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Das Fest schließt am Montag, 13. März, mit einem Familientag: Von 14 bis 18 Uhr kostet jede Fahrt nur zwei Euro

Für den 32. Barbarossamarkt wurde ein neues Konzept auf dem Unter- und Obermarkt entwickelt: Auf dem Obermarkt befindet sich eine Gastromeile mit bekannten Gesichtern und neuen Angeboten wie Hessentapas, Knödel in vielen Geschmacksrichtungen, afrikanischen Spezialitäten sowie Süßes und Herzhaftes aus dem Backofen. Das Kinderkarussell und ein Kettenflieger stehen ebenfalls hier.

Am Untermarkt befindet sich erstmalig in diesem Jahr der Mittelaltermarkt. Am Ziegelturm stehen die Stände des TVG und der Firma Grübel. Durch die Seestraße, die in diesem Jahr einseitig bestückt wird, kommt man zur Bleiche und zum Escher. Hier warten Gastrostände, Händler und Fahrgeschäfte auf die Besucher.

Josef Pömmerl