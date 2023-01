Das Areal an der De­pot­stra­ße ve­r­än­dert all­mäh­lich sei­ne Form: Gro­ße Bau­ma­schi­nen rei­ßen in die­sen Ta­gen die Hal­len der eins­ti­gen Großau­heim-Ka­ser­ne nie­der. Wo bis in die ers­ten Jah­re des 21. Jahr­hun­derts hin­ein US-Sol­da­ten ih­ren Di­enst ta­ten, sol­len in ab­seh­ba­rer Zu­kunft min­des­tens acht Re­chen­zen­trums­mo­du­le ent­ste­hen.