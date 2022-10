Geglückter Neustart mit »harter Männerwelt«

Konzert: Sängervereinigung Schaafheim und Gastchöre unterhalten 400 Besucher in der in der Kulturhalle bestens

Schaafheim 23.10.2022 - 15:24 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Stamm- und Projektchor der Schaafheimer Sängervereinigung rückten noch etwas zusammen, als zum EAV-Hit "Fata Morgana" ein Kamel auf die Bühne kam.

Mit Humor, Ideenreichtum und großem stimmlichen Talent brachten die Chöre der SV Schaafheim, des TV Wenigumstadt und des Gesangvereins Frohsinn Mömlingen nach zweieinhalb Jahren Pause den Chorgesang wieder auf die Bühne und vor Publikum.

Das Konzert war zugleich die Finalshow eines Projektchors, der sich im August neu formiert hatte mit dem Ziel, in zehn Wochen sechs Lieder zur Konzertreife zu bringen. »Neustart Männergesang« nennt die SVS das Projekt. Denn auch beim eigentlich stabilen und mitgliederstarken Verein haben die Corona-Beschränkungen ihre Spuren hinterlassen. Chorproben waren untersagt, Auftritte sowieso, das kulturelle Leben lag nahezu brach.

Manche Gesangvereine überstanden die Durststrecke nicht, weil Konzerte als Einnahmequelle fehlten und Mitglieder ihnen den Rücken kehrten. Die Sängervereinigung ging in die Offensive, warb mit dem Chorprojekt etwa 20 neue Sänger, nahm am Förderprogramm »Neustart Kultur« teil und gewann mit der örtlichen Raiffeisenbank einen Sponsor. So konnten Stamm- und Projektchor in der ausverkauften Kulturhalle unter Leitung von Oliver Zahn und moderiert von Franziska Braun und Christoph Winter ein grandioses Konzert auf die Bühne bringen, wobei sie genüsslich mit einigen Männer-Klischees spielten.

Die Sänger des Projektchors präsentierten sich zunächst als Fußballfans, die mit Fan-Trikot und Vuvuzela in den Saal polterten. Ihre Aufnahme in den Stammchor gelang jedoch schnell und beim Lied »Fata Morgana« der Ersten Allgemeinen Verunsicherung wirkten sie bereits mit - die meisten als Sänger, zwei als Kamel, zum großen Vergnügen der 400 Gäste.

Melanie Schweinfurth