Geflügelpest: Vorkehrungen erforderlich

Seuchenschutz: Situation ist angespannt

Hanau 01.12.2022 - 18:43 Uhr 1 Min.

Zwar habe es bisher keine Nachweise von aggressiven Aviären Influenzaviren bei Wildvögeln im Main-Kinzig-Kreis und angrenzenden Landkreisen gegeben, aber in Hessen habe es bereits einen Ausbruch in einer Geflügelhaltung gegeben, und in Bayern seien ebenfalls bereits Fälle bekannt geworden, einer davon im Landkreis Miltenberg. Auch das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) bewertet die Situation bei der Hochpathogenen Aviären Influenza in ganz Deutschland als angespannt.

Das Veterinäramt hält es laut Pressemitteilung derzeit noch nicht für notwendig, eine vorsorgliche Aufstallungspflicht der Tiere im Main-Kinzig-Kreis zu verhängen. Das habe eine Risikobewertung ergeben. Vorerst solle im Kreisgebiet ein vermehrtes Wildvogelmonitoring betrieben werden, um ein Auftreten von Aviären Influenzaviren in der heimischen Wildvogelpopulation rechtzeitig feststellen und dementsprechend handeln zu können.

Insbesondere krankes oder totes Wassergeflügel wie Schwäne, Enten und Gänse sowie Greifvögel sollten von der zuständigen Veterinärbehörde untersucht werden. Probenanlieferungen müssten jedoch zuvor telefonisch angekündigt werden.

Veterinäramtsleiter Stefan Rockett ruft zudem vorsorglich alle Vogelhalter im Kreis auf, »mit erhöhter Sorgfalt möglichst jeglichen direkten und indirekten Kontakt von gehaltenen Vögeln zu Wildvögeln zu vermeiden«. Beispielsweise sollten Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen die gehaltenen Vögel in Berührung kommen, vor Wildvögeln geschützt gelagert und angeboten werden. Zudem solle der Kontakt zu anderen Vogelhaltungen auf unbedingt notwendige Tierkontakte beschränkt werden.

Eine Gefahr sieht das Veterinäramt auch in einer möglichen Verschleppung des Virus zwischen verschiedenen Haltungen. So sei der Erreger der Geflügelpest beispielsweise durch mobile Geflügelhändler, die zum Beispiel auf Märkten kleine Mengen an Zucht- und Nutzgeflügel zum Verkauf anbieten, in andere Haltungen eingetragen worden. »Erste Krankheits- und Todesfälle bei Geflügel sollten immer durch einen Tierarzt abgeklärt werden«, empfiehlt Stefan Rockett. Grundsätzlich sind alle Geflügelhalter verpflichtet, ihre Tierhaltung bei dem Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz anzumelden, sofern dies noch nicht erfolgt ist.

bal