Gebietsreform: Das Streitthema vor 50 Jahren

Ausstellung: Offizielle Eröffnung im Main-Kinzig-Forum Gelnhausen mit Landrat Thorsten Stolz

Hanau 15.08.2021

Die Zusammenschlüsse sollten möglichst freiwillig erfolgen, doch dagegen regte sich vor Ort zum Teil erheblicher Widerstand.

Das Zentrum für Regionalgeschichte hat die Entwicklung des Main-Kinzig-Kreises in einer Ausstellung zusammengefasst, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Die Präsentation im Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen umfasst 15 Tafeln. Landrat Thorsten Stolz hat die Ausstellung vor Vertretern der Heimat- und Geschichtsvereine offiziell eröffnet. Im September soll sie dann in der Gemeinde Freigericht zu sehen sein.»In den damaligen Landkreisen Schlüchtern, Gelnhausen und Hanau haben viele Orte den Weg der freiwilligen Fusion gewählt«, sagte der Landrat. So entstand bereits im Januar 1970 aus den fünf Gemeinden Altenmittlau, Bernbach, Horbach, Neuses und Somborn die neue Kommune Freigericht. Auch Erlensee und Hammersbach gehörten zu den ersten neuen Gemeinden.

Ungeliebter Großkreis

Auf höherer Verwaltungsebene gab es deutlich weniger Zustimmung für die Schaffung des künftigen Großkreises. Schließlich war es ein Landesgesetz, das zum 1. Juli 1974 aus den ehemaligen Landkreisen Hanau, Gelnhausen, Schlüchtern sowie der kreisfreien Stadt Hanau den Main-Kinzig-Kreis entstehen ließ. .Bis zur Kreistagswahl am 27. Oktober 1974 führten dann die ehemaligen Landräte Martin Woythal (SPD, Hanau), Hans Rüger (CDU, Gelnhausen), Dr. Eckard Momberger (SPD, Schlüchtern) sowie Hanaus Oberbürgermeister Hans Martin (SPD) als Staatsbeauftragte vorübergehend den neuen Großkreis.»Die Auseinandersetzungen waren zum Teil sehr emotional, insbesondere im politischen Raum«, schilderte der Landrat. Schließlich ging es um die langjährige Selbstbestimmung, um persönliche Befindlichkeiten und konkrete Zuständigkeiten. Doch fünfzig Jahre später sei dieser umstrittene Reformprozess für den Main-Kinzig-Kreis durchaus als eine Erfolgsgeschichte zu bewerten, wie die gute Entwicklung und die heutigen Wirtschaftsdaten zeigten, meint Stolz.

Die komplexen Umstände und Hintergründe der Gebietsreform im Main-Kinzig-Kreis hat unter anderem Magister Hans-Wolfgang Bindrim in einem grundlegenden Artikel für das aktuelle Mitteilungsblatt des Zentrums für Regionalgeschichte verfasst. Das Heft kann dort erworben werden.Für die Ausstellung wurde dieser Veränderungsprozess, der erst 1977 mit dem Übergang von Bergen-Enkheim zur Stadt Frankfurt endete, in Themenblöcke gegliedert. Dem Main-Kinzig-Forum Gelnhausen, 2005 bezogen, ist ebenfalls ein Teil der Ausstellung gewidmet, so wie den ehemaligen Kreishäusern. Beschrieben wird zudem »die komplizierte Wappenfindung« aus immerhin 74 Vorschlägen.

Wichtig ist zudem die Autobahn 66, mit der die Entwicklung des Kinzigtals von Ost nach West im wahrsten Sinne des Wortes »Fahrt aufnahm«.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 27. August im Bürgerportal des Main-Kinzig-Forums (Gelnhausen, Barbarossastraße 24) zu den Öffnungszeiten.