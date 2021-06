Fußgängerzone vor dem Rathaus Großkrotzenburg?

Verkehr: Gemeindevertreter können sich neue Regelung gut vorstellen - Förderantrag wird gestellt

Großkrotzenburg 28.06.2021 - 14:42 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nur noch Fahrräder und Fußgänger sollen nach einem Plan aus der Bürgschaft vor dem Großkrotzenburger Rathaus passieren dürfen. In der Gemeindevertretung fand der Vorschlag Freunde. Foto: Karin Klemt

"Ein Konzept aus der Mitte der Bürgerschaft" nannte CDU-Fraktionschef Max Schad den Plan, der nach Angaben der Initiatoren den Verkehr beruhigen, Aufenthaltsqualität schaffen und den stationären Einzelhandel fördern soll. Gedacht ist laut Vorlage an eine Sperrung der Bahnhofstraße zwischen den Einmündungen Langestraße und Friedrichstraße, also direkt vor dem Rathaus. Alternativ stellen die Autoren eine Spielstraße mit nur einer Fahrspur, eventuell als Einbahnstraße, zur Diskussion.

Vorschläge zur Gestaltung

Bestückt werden soll der so entstehende Rathausplatz unter anderem mit Sitzmöbeln, E-Bike-Ladestelle und Fahrrad-Reparaturstation. Anliegende Geschäfte sind aufgerufen, mit ihren Sortimenten oder Verweilangeboten nach draußen zu gehen. In einem derzeit leer stehenden Laden können sich die Ideengeber wechselnde Angebote in Form von Popup-Stores vorstellen. Eingebunden ins regionale Radwegenetz, biete die Fläche Anreize für klimafreundliche Mobilität.

All das passt aus Sicht der Union, die die Initiative aufgegriffen und als Antrag vorgelegt hatte, bestens ins Raster des Landesprogramms Zukunft Innenstadt. Gemeinden, die aufgenommen werden, können bei 250.000 Euro Obergrenze mit Zuschüssen bis zu 90 Prozent rechnen. Freilich nur, wenn der Antrag bis zum 30. Juni in Wiesbaden liegt. So sprachen sich alle Fraktionen dafür aus, beschleunigt die Hand zu heben und in Wiesbaden Interesse zu bekunden.

Über Inhalte und Details wollten SPD und FDP erst einmal in den Ausschüssen verhandeln und versagten die verbindliche Zustimmung. Im Umwelt- und Bauausschuss landet das Thema sowieso: Der Mehrheitsbeschluss gibt dem Gemeindevorstand auf, im ersten Schritt eine fachliche Stellungnahme zu erarbeiten und dort vorzulegen.

kko