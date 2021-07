Fußgängertunnel am Pedro-Jung-Park erhält neue Beleuchtung

Kinder und Jugendliche des Albert-Schweitzer-Kinderdorfs gestalten die Wände

Hanau 22.07.2021 - 13:28 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gundula Hoffmann vom Albert-Schweitzer-Kinderdort begutachtet die ersten Motive auf der Wand des Fußgängertunnels.

Der städtische Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) lässt die Unterführung gerade für rund 120.000 Euro generalüberholen. Dazu gehören ein Lichtband auf beiden Tunnelseiten und weitere LED-Leuchten, welche die Rahmen auf beiden Zu- und Abgängen heller machen. Allein dieser Auftrag an die städtische Hanau Netz GmbH macht rund 40.000 Euro aus. 80.000 Euro Baukosten kommen hinzu.

Die Arbeiten laufen seit Anfang Juni. Die zuständige Baufirma hatte an den Wänden und Decken alte Farbe abgeschliffen und abgesaugt sowie die Schadstellen im Beton behoben. Sobald die Wände neu bemalt sind, folgt abschließend noch eine Schutzschicht gegen unerwünschte Graffiti.

Diese Bemalung wird von Kindern und Jugendlichen des benachbarten Albert-Schweitzer-Kinderdorfs (ASK) ausgeführt, in den letzten Tagen haben sie bereits damit angefangen. So zieren inzwischen eine Sonne, Blumen, Bienen, Vögel und Herzen die neue Fassade des Tunnels.

Die neue Beleuchtung wird in den Ferien angebracht. Der Fußgängertunnel ist im Verlauf der Bau- und Malarbeiten weiter nutzbar, allerdings nur auf der Hälfte der Breite.

"Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, junge Menschen sanierungsbedürftige Fußgängertunnel gestalten zu lassen", wird Stadtrat Morlock in der Pressemitteilung zitiert. Er verweist auf die Unterführung zwischen Kinzdorf und Steinheimer Tor. Damit einher geht seine "Hoffnung, dass Sprayer wilder Graffiti bei solchen Projekten vielleicht etwas zurückhaltender sind".

Noam Breunig