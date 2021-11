Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an

Frankfurt 12.11.2021 - 09:59 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Zusammenstoß habe sich an einer Kreuzung im Stadtteil Nieder-Erlenbach ereignet, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Eine 52 Jahre alte Autofahrerin fuhr demnach auf die Kreuzung, als der 66-Jährige diese gerade überquerte. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an, sagte der Polizeisprecher weiter. Zuvor hatte die «Hessenschau» berichtet.

dpa