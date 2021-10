Fusions-Chor hat einen Namen: »Männerstimmen Freigericht«

Gesang: Bernbacher und Altenmittlauer vereinen sich

Freigericht 12.10.2021

Die Vereine bleiben ansonsten eigenständig: So unterhält die Teutonia Bernbach weiterhin ihren Frauenchor und die Altenmittlauer verfügen mit Quer Beat und den Quer Beat Youngsters über gemischte Formationen.

Insbesondere die strategische Ausrichtung der Teutonia überraschte - in der Sängerszene war allgemein mittel- bis langfristig eher eine Annäherung der beiden Bernbacher Männerchöre Teutonia und Harmonie erwartet worden.

60 Stimmen stark

Stattdessen die Orientierung hin zu den Freigerichter Nachbarn. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie beeinflussten natürlich die Planungen in der Anfangszeit. Nun aber dürfte eine Phase kontinuierlicher Arbeit mit dem Dirigenten Martin Bous zu erwarten sein. Entschieden ist mittlerweile auch, wie der fusionierte 60 Stimmen starke Chor heißen wird. Am Dienstag, 26. Oktober, wird die gemeinsame abendliche Probe in der Freigerichthalle mit der offiziellen Namensgebung verknüpft: Fortan wird die Bernbach-Altenmittlauer Koproduktion »Männerstimmen Freigericht« heißen.

Für das restliche Jahr haben die »Männerstimmen« bereits einige Termine in Planung. So soll es am Sonntag, 28. November, ab 9.30 Uhr in der Neuseser Grundschulhalle eine offene Sonderprobe unter dem Motto »reinschauen, zuhören, mitmachen« geben.

Terminiert sind des Weiteren zwei adventliche Stunden in der Bernbacher Kirche (am Freitag, 10. Dezember, 18 Uhr) und in der Altenmittlauer Kirche (Dienstag, 14. Dezember, 19 Uhr).

Auch das kommende Jahr wird, zumindest für die Altenmittlauer, kein »normales« Vereinsjahr werden. Werbebanner im Ort künden bereits von dem Doppeljubiläum. Der Musikverein Viktoria feiert das 125-jährige Bestehen, der Männerchor Altenmittlau wird 150 Jahre alt. Dazu soll es ein gemeinsames Jubiläumsfest geben, das für den 26. bis 29. Mai 2022 im Veranstaltungskalender eingetragen ist.

mcm