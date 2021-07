»Für uns ist das inzwischen eine ganz normale Infektionskrankheit«

Medizin: Main-Kinzig-Kliniken sehen sich in Sachen Corona gut aufgestellt - Geschäftsjahr endet trotz Patientenrückgangs mit schwarzer Null

Die Main-Kinzig-Kliniken sind für eine weitere Corona-Welle gerüstet. »Für uns ist das inzwischen eine ganz normale Infektionskrankheit?«, verweist Geschäftsführer Dieter Bartsch auf die in den vergangenen Monaten aufgebauten Strukturen. 1188 Covid-Patienten wurden 2020 in den Krankenhäusern in Gelnhausen und Schlüchtern behandelt, davon brauchten 222 eine intensivmedizinische Versorgung. Insgesamt wurde allerdings ein deutlicher Rückgang der Patientenzahl verzeichnet.

Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Thorsten Stolz (SPD) sprach gleich zu Beginn der Bilanzpressekonferenz seinen Dank den knapp 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus: ?»Für das, was sie im vergangenen Jahr geleistet haben und auch immer noch leisten, verdienen sie den höchsten Respekt.« Neue Abläufe und Wege, umgestellte Dienstmodelle und höchste Flexibilität sowie zahlreiche Überstunden und vor allem der Umgang mit einer neuen Erkrankung hätten 2020 zu einem der herausforderndsten Jahre gemacht. Zwölf Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren selbst mit dem Coronavirus infiziert, die Impfquote unter dem Klinikpersonal liegt aktuell bei 75 Prozent. Dass sich bislang nicht mehr impfen ließen, wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass viele junge und auch viele weibliche Menschen im Unternehmen arbeiten, bei denen die Skepsis vor den Impfstoffen möglicherweise größer ist.

Weitere Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2020: Die Geburten sind von 1765 auf 1653 zurückgegangen, bei den ambulanten Operationen gab es einen Rückgang von 3050 auf 2 437.

170 Millionen Euro Umsatz

Trotz des Patientenrückgangs im stationären Bereich im Vorjahresvergleich von 34 243 auf 28 734 und einer ebenso geringeren Anzahl an ambulanten Patienten (von 48 373 auf 41 661) beenden die Main-Kinzig-Kliniken das vergangene Geschäftsjahr mit einer schwarzen Null. Der Umsatz ist von 155 auf 170 Millionen Euro gestiegen, der Überschuss leicht von 151 000 Euro auf 122 000 Euro gesunken. Dass sich die Zahlen so positiv gestalten, liegt zum einen am Rettungsschirm der Bundesregierung, laut dem alle Kliniken über die Freihaltepauschale einen Betrag von bis zu 560 Euro für jeden nicht erbrachten Belegungstag im Vergleich zu 2019 erhielten. Außerdem hatte der Kreistag eine Erhöhung der Eigenkapitalquote beschlossen, 22 Millionen Euro Steuergeld fließt somit über mehrere Jahre verteilt ebenfalls ins Unternehmen. Obwohl der Krankenhausbetrieb inzwischen wieder im Normalmodus läuft, wird für 2021 ein Defizit von 4,5 Millionen Euro erwartet. Klinik-Chef Bartsch fordert daher erneut neue Finanzierungsmodelle, da aktuell eine Bezahlung pro Patient erfolge und es keine Kostenerstattung für Vorhalteleistungen gebe, die aber beispielsweise in den Notaufnahmen - 24 Stunden geleistet werden müssten. Außerdem habe die Bürokratiebelastung der Krankenhäuser und ihrer Mitarbeiter inzwischen ein ?unerträgliches Ausmaß? erreicht. Und nachdem während der Pandemie Teile der Dokumentation eingestellt wurde, müsse diese jetzt wieder gewährleistet werden, was wiederum bedeute, dass teilweise 30 bis 40 Prozent der Arbeitszeit dafür genutzt werden müsse.

Bauprojekte laufen weiter

Während der Pandemie sind auch die großen Bauprojekte weiter gelaufen. So wurde unter anderem der Neubau in Gelnhausen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 43 Millionen Euro fertiggestellt. Nachdem im Sommer vergangenen Jahres zunächst das Erdgeschoss mit der neuen Notaufnahme und dem neuen Eingangsbereich sowie das erste Obergeschoss mit Arztzimmern und Sekretariaten in Betrieb genommen wurden, folgten im Herbst dann die beiden Station im dritten und vierten Obergeschoss. Im Juni dieses Jahres konnte die neue Intensivstation im zweiten Obergeschoss die Türen öffnen.

Neue Intensivstation

Entstanden sei eine großzügige neue Station auf über 1040 Quadratmetern, so Bartsch. Auf der neuen Intensivstation werden Patienten behandelt, die eine Beatmung oder eine Nierenersatztherapie benötigen. Hierfür werden aktuell zwölf Betten bereitgestellt, die maximale Kapazität liegt bei 18. Ergänzt wird dies durch die sogenannte Intermediate Care-Station in den Räumlichkeiten der bisherigen Intensivstation. In aktuell acht Betten erfolgt von nun an die Behandlung der Patienten, die eine kontinuierliche intensive Überwachung und ärztliche Versorgung benötigen.

ANDREAS ZIEGERT