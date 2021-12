Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Für Kreiskliniken bleiben in kommunaler Trägerschaft

Kreistag: Mitarbeitende berichten vom Covid-Alltag auf ihren Stationen - Politiker fordern bessere Finanzierung

Darmstadt-Dieburg 15.12.2021 - 09:21 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sven Wiegand arbeitet auf der Covid-19-Normalstation des Kreiskrankenhauses in Groß-Umstadt und berichtete, dass die Räumlichkeiten eigentlich die geriatrische Abteilung der Klinik beherbergen. Da es sich um einen separaten Baukörper auf Stelzen über den OP-Sälen handele, der über wenige leicht zu kontrollierende Zugänge verfüge, habe es sich angeboten, daraus eine vom restlichen Betrieb getrennte Covid-Normalstation zu machen. Mit immer wieder wechselnden Vorgaben, hohen Hygieneauflagen und der fortwährenden Gefahr, sich selbst mit dem Virus zu infizieren, habe sich der Alltag der Mitarbeitenden grundlegend verändert. "Die Patienten haben Angst vor den Auswirkungen ihrer Infektion, und die Mitarbeitenden haben Angst, sich anzustecken", berichtete Wiegand und teilte mit, dass es besonders in der zweiten Welle einige solcher Übertragungen gegeben habe. Außerdem sei in der zweiten Welle die Sterberate sehr hoch gewesen - eine zusätzliche psychische Belastung für die Mitarbeitenden.

"Wir sind ausgepowert", fasste der Pfleger die aktuelle Situation zusammen. Die Mitarbeitenden seien aber dankbar, dass sich der Landkreis zur Trägerschaft in kommunaler Hand bekenne. Eine ausreichende medizinische Versorgung sei nicht vereinbar mit Gewinnerzielungs-Absichten. Vielmehr müssten die Bedingungen für das Pflegepersonal verbessert werden, um Mitarbeitende zu halten und neue zu gewinnen.

Einen anderen Blickwinkel eröffnete Ann-Kathrin Hintze mit ihrem Bericht über die Intensivstation der Kreisklinik in Seeheim-Jugenheim. "Covid-Patienten sind anders", sagte sie. "Sie liegen in einem künstlichen Koma, brauchen eine spezielle Lagerung, auf dem Bauch, und sind dabei vielfach verkabelt. Es braucht vier Pflegekräfte gleichzeitig, um die Lagerung zu verändern. Wir arbeiten zudem in einer Schutzausrüstung, die eine hohe körperliche Belastung bedeutet." Von der Politik wünscht sich Ann-Kathrin Hintze, "dass wir gesehen werden". Sie wünscht sich Unterstützung durch die Politiker, und "eine angemessene Bezahlung".

"Sie tragen uns über diese Pandemie", würdigte Landrat Klaus Peter Schellhaas den Einsatz des medizinischen und Pflegepersonals an den Kreiskliniken. Und definierte als Aufgabe der Kreispolitik: "Wir wollen sie über diese Pandemie tragen." Dazu wird in der Resolution festgehalten: "Der Kreistag sichert der Beschäftigten einen sicheren Arbeitsplatz in kommunaler Trägerschaft zu und trägt die Kreiskliniken auch mit den coronabedingten wirtschaftlichen Folgen durch die Pandemie."

An den neuen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht die Aufforderung, "die Krankenhausfinanzierung als zentrale Hausforderung der nächsten Monate in den Fokus der Entscheidungen zu nehmen und eine gute medizinische Versorgung, die finanziell auskömmlich ist, sicherzustellen".

hol