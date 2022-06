Für Kombination zweier Umgehungsstraßen

Verkehr: Mit einem aktuellen Gutachten im Gepäck unternimmt Babenhausen einen neuen Vorstoß zur Entlastung der Kernstadt - Gespräche mit Land geplant

Babenhausen 09.06.2022

Rush-Hour auf der B26 Richtung Aschaffenburg: Zu den Stoßzeiten steht hier Stoßstange an Stoßstange. Babenhausen will das Thema Umgehungsstraße neu anschieben.

Das Planungsbüro Habermehl & Follmann, das bereits das Verkehrskonzept für die Anbindung des neuen Stadtquartiers Kaisergärten erstellt hatte, erarbeitete im Auftrag der Stadt ein umfassendes Mobilitätskonzept. Vor einem Jahr wurde Teil I vorgestellt, vor einigen Monaten der Part zwei mit mehreren Vorschlägen, wie eine Entlastung geschaffen werden könnte. Denn seit den Diskussionen aus den 80er-Jahren hat sich die Situation massiv zugespitzt. 56.000 Kfz-Bewegungen durch die Kernstadt und ein Plus des Individualverkehrs von 33 Prozent bis ins Jahr 2030, prognostizierten die Verkehrsplaner vor knapp einem Jahr.

Allein auf der B26 hat sich die Schlagzahl um ein Vielfaches erhört. Die Ost-West-Anbindung durch die Kernstadt (Darmstadt/Aschaffenburg ) muss täglich fast 30.000 Fahrzeuge schlucken. Christian Heinemann, Fachbereichsleiter Bauwesen, sprach schon vor Monaten von einem Verkehrskollaps. Wie nun folgerichtig vorgegangen werden soll, um nicht weitere Jahre - mit zunehmender Problematik - verstreichen zu lassen, umriss Bürgermeister Stadler.

Er will in Gespräche mit Hessen Mobil einsteigen. Mit der Landesbehörde sollen alle relevanten Eckdaten erörtert werden, in denen nicht nur effektive Straßenverläufe, sondern auch die Finanzierung, Naturschutzaspekte und mehr skizziert werden. Stadler will sich dabei die Ergebnisse des Planungsbüros Habermehl & Follmann als Arbeitsgrundlage mitnehmen.

Die Ingenieure haben sich bereits für eine Vorzugsvariante ausgesprochen, eine Kombination aus zwei Umgehungsstraßen vorgeschlagen: der Westumfahrung, die zwischen Sickenhofen und Babenhausens Kernstadt von der B26 abzweigt und am nördlichen Stadtrand auf die L3116 mündet, und die kurze Südumfahrung von der B26 aus Richtung Darmstadt zur Schaafheimer Straße. So würde die nördliche Anbindung (Bouxwillerstraße) um 28,9, der alte Ortskern um etwa 30 und die B26 (Mitte) um 20 Prozent entlastet, was bis zu 8400 Fahrzeugen in 24 Stunden entspricht. Die Ingenieure empfehlen zudem dringend, das Radverkehrsnetz auszubauen, um attraktive Alternativen zum Kfz zu bieten.

»Anschließend wollen wir beim Hessischen Verkehrsministerium vorstellig werden und die Planfälle vorstellen«, so die Marschroute des Bürgermeisters. Politischen Widerstand gibt es nicht - alle stimmten dafür. Wolfgang Heil, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, hofft auf zielorientierte Gespräche - und bittet sich Ehrlichkeit aus. Denn selbst wenn das neueste Kapitel Umgehungsstraße tatsächlich ein erfolgversprechendes würde - ein kurzes wird es nicht. Heil: »Zwischen der Idee und dem Feststellungsbeschluss können da locker 15 Jahre liegen - das sollte man den Bürgern mitteilen.«

