Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fünf-Millionen-Loch im Babenhäuser Haushalt

Kommunale Finanzen: Hohe Gewerbesteuereinnahmen als Strafe - Bürgermeister hofft auf Genehmigung

Babenhausen 08.10.2021 - 13:38 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Haushaltseinbringung, letzter Punkt der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung, war dann doch ernüchternd. Im Ergebnishaushalt des Jahres 2022 klafft ein ordentliches Loch. 34 Millionen Euro Einnahmen stehen hier Ausgaben von 39,5 Millionen Euro gegenüber, ein Minus von 5,4 Millionen Euro.

»Wir haben außerordentliche hohe Gewerbesteuerzahlungen in 2021«, sagte Stadler - »und dafür werden wir 2022 bestraft.« Denn nun gibt es deutlich weniger Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen, die als kommunaler Finanzausgleich an Städte und Gemeinden fließen. 3,82 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen werden für das kommende Jahr erwartet - das sind 2,66 Millionen Euro weniger als noch in diesem Jahr, als Babenhausen knapp 6,5 Millionen Euro erhielt.

Stabil blieb - trotz Pandemie - der Anteil an der Einkommenssteuer, der mit 9,8 Millionen in diesem und 10,68 Millionen Euro im kommenden Jahr einen Eckpfosten der kommunalen Einnahmen darstellt. Leicht geklettert sind dafür einige Ausgaben: Kreis- und Schulumlage, von 8,3 auf 8,36 Millionen Euro (Kreisumlage) und 4,34 auf 4,7 Millionen Euro (Schulumlage).

Trotz des großen Haushaltslochs ist der Bürgermeister zuversichtlich, dass der Etat 2022 genehmigt werden kann. In den kommenden Wochen werden sich die politischen Fraktionen mit dem Zahlenwerk beschäftigen, mit dem Ziel, den Haushalt 2022 Ende des Jahres zu beschließen. Dominik Stadler hat bei der Genehmigungsbehörde bereits vorgefühlt: Die Kommunalaufsicht habe signalisiert, dass der Etat trotz des hohen Minus genehmigungsfähig sei. Hier spielt eine Sonderregelung des Landes Hessen der finanziell gebeutelten Stadt in die Hände: Aufgrund der Coronapandemie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für kommunale Haushalte im Finanzplanungserlass nicht gar so streng.

Positiv aus Sicht der Bürger und örtlichen Unternehmen: Die Steuern bleiben stabil. Für die knapp 17.000 Einwohner der Stadt soll sich - Stand jetzt - im kommenden Jahr nichts ändern. Der Hebesatz der Grundsteuer B bleibt stabil bei 495, die Grundsteuer A bei 370 und die Gewerbesteuer bei 390 Prozent. Steuereinnahmen, und darin stecken auch kleine Posten wie Hunde-, Vergnügungs- und Umsatzsteuer werden für 2022 auf 20,4 Millionen Euro geschätzt - ein Plus von 1,35 Millionen Euro.

Größter Posten auf der Ausgabenseite sind die Personalkosten, die mit 7,58 Millionen Euro zu Buche schlagen. Steigende Kosten für Kinderbetreuung bleiben zudem eine Zukunftsaufgabe. Stand Mitte 2021 sind 121 Menschen bei der Stadt beschäftigt - 20 davon als Erzieherinnen in den kommunalen Kitas, die unter Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bunds stehen.

Trotz allen Ungemachs im städtischen Haushalt investiert die Kommune: Die größten Posten sind die grundhafte Sanierung der Ziegelhüttenstraße (1,16 Millionen Euro in 2022), Baumaßnahmen an der Kläranlage (415000 Euro für Zwischen- und Nachklärbecken und 650000 Euro für eine neue Schaltanlage) sowie Grundstücksankäufe (450000 Euro), der Radweg von Babenhausen zum Ortsteil Harreshausen (240000 Euro) und mehr.

urs