Früherer AfD-Kreischef zu Geldstrafe verurteilt

Gewaltdarstellung im Internet von Vorstandskollege angezeigt

Das Logo der AfD auf Parteibroschüren.

Vor Strafrichterin Yvonne Keller musste sich der 23-jährige Reinheimer wegen dieses Tatvorwurfs in Tateinheit mit Volksverhetzung verantworten. Oberstaatsanwalt Andreas Kondziela warf ihm in der Anklageschrift vor, am frühen Morgen des 1. August 2019 ein Video auf den Facebook-Account der Kreis-AfD gestellt zu haben, das die grausame Ermordung eines Deutsch-Kasachen in der Nacht des 31. Juli 2019 auf offener Straße in Stuttgart durch einen mit einer Machete bewaffneten vermeintlichen Syrer zeigt. Der Beschuldigte beschränkte sich auf die verpflichtenden Angaben zu Person und wirtschaftlichen Verhältnissen. Über seinen Verteidiger Frank Mitsch ließ er mitteilen, dass er sich nicht zur Sache äußern wolle. Auf ein Schlusswort verzichtete er am Ende der nur etwas mehr als zwei Stunden kurzen Verhandlung am Amtsgericht Dieburg ebenfalls.

Es gibt von diesem Post Screenshots, die ein AfD-Vorstandskollege angefertigt und der Polizei in Darmstadt vorgelegt hat, wo er Loppnow anzeigte. Der hat - so sieht es Richterin Yvonne Keller als erwiesen an - zu dem Video auch eine Kommentierung gestellt. Darin heißt es, unter anderem: Täter: Syrer. Opfer: Deutsch-Kasache. Die »Bahnhofsklatscher« - gemeint sind die Menschen, die 2015 die mit Zügen in Deutschland angekommenen Geflüchteten mit Beifall begrüßt haben - werden aufgefordert, den »Kindergarten« zu verlassen und sich der Wirklichkeit zu stellen.

Zwar gebe es in diesen Ausführungen Anhaltspunkte für eine gewisse Ausländerfeindlichkeit, aber es werde keine ethnische oder religiöse Gruppe präzise beschrieben, und die »Beifallsklatscher« seien auch eine nur unscharf gefasste Bevölkerungsgruppe, wertete Keller das Beweismaterial. Mit anderen Worten: Für eine Verurteilung wegen Volksverhetzung reiche das nicht. Ähnlich hatte dies am Ende der Beweisaufnahme bereits der Oberstaatsanwalt in seinem Plädoyer gesehen und diesen Teil des Tatvorwurfs fallen gelassen.

Bleibt die Darstellung von Gewalt. Entsetzt sei er über das Video gewesen, berichtete ein ehemaliger AfD-Vorstandskollege aus Dieburg im Zeugenstand. Er hatte damals wie der Vorsitzende Zugriffsrechte auf den Facebook-Account des Kreisverbands und den Post sofort gelöscht, den er eindeutig Loppnow zurechnete. Der habe ihm daraufhin das Zugriffsrecht auf den Account entzogen, ihn wenig später aber mit einer WhatsApp-Nachricht zum Weitermachen eingeladen, wenn er sich entschuldige.

Die Ausführungen des Dieburgers ergaben zusammen mit den Zeugenaussagen des Vorstandskollegen, der die Gewaltdarstellung zur Anzeige gebracht hat, und dessen seinerzeit ebenfalls in der AfD engagierten Noch-Ehefrau das Bild einer heillos zerstrittenen Kreispartei, in der sich maßstäblich die politischen Richtungen der Bundespartei abbildeten. »Es gab eine Gruppe, die sich gar nicht so sehr um Ausländer-Politik gekümmert hat«, berichtete die 33-Jährige. »Wir wollten auf kommunaler Ebene was für die Menschen erreichen. Wir haben uns als bürgerlich-konservativ verstanden. Unser damaliger Vorsitzender hatte aber eine viel größere Nähe zu denen, die früher NPD gewählt haben.«

Der Dieburger und der Noch-Ehemann der Michelstädterin schilderten Loppnow zudem als geltungssüchtig. »Er hat immer eher auf die Bundesebene geschaut und versucht, dort Aufmerksamkeit zu erregen«, sagte der 41-jährige Erbacher. Deshalb habe es auch schon vor dem Gewalt-Post Probleme und Debatten gegeben.

Mag sein, dass dieser Post Gelegenheit bot, den ungeliebten Spitzenmann zu demontieren. Gelungen ist das freilich nicht, denn in einer Sondersitzung konnten sich die Kritiker nicht durchsetzen und traten von ihren Vorstandsämtern zurück. Loppnow blieb noch ein Jahr Vorsitzender. Inzwischen ist er aber selbst nicht mehr AfD-Mitglied und hat öffentlich geäußert, dass ihm die Partei zu weit nach rechts gedriftet ist. Auch die Zeugen sind inzwischen ausgetreten oder lassen ihr Engagement in der Partei ruhen.

Eine fein ziselierte Rechtsbetrachtung begann in seinem Plädoyer Verteidiger Frank Mitsch zu der Frage, ob das Video Gewalt verherrliche - und kam zu dem Schluss, dass es zwar brutal und widerlich sei, aber gerade deswegen nicht von »Verherrlichung« die Rede sein könne. Außerdem hätten in dieser Nacht wohl etliche Anwohner das Tatgeschehen mit ihren Mobiltelefonen aufgezeichnet und ins Netz gestellt, und es sei seinem Mandanten nicht zweifelsfrei nachzuweisen, dass gerade er es auf dem AfD-Account gepostet habe. Mitsch beantragte Freispruch.

Richterin Yvonne Keller sah die Täterschaft Loppnows hingegen als erwiesen an. Und der Post müsse Gewalt gar nicht verherrlichen. Für eine Verurteilung reiche die Tatsache, dass die brutale Ermordung eines Menschen ungefiltert gezeigt und damit die Würde des Opfers beschädigt worden ist. Keller hat damit indirekt auch ein Urteil über die sogenannten »Social Media« gesprochen, in denen solche und ähnliche Posts oft virale Verbreitung finden.

Klaus Holdefehr