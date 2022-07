Frische Produkte und nette Gespräche

Nahversorgung: Babenhausen unternimmt mit Wochenmarkt neuen Anlauf - Start noch etwas verhalten

Babenhausen 21.07.2022 - 18:12 Uhr 1 Min.

Startschuss für den neuen Babenhäuser Wochenmarkt: "Marmeladenmann" Andreas Buhl punktet mit netten Gesprächen und seinen Produkten. Foto: Ursula Friedrich

Am Donnerstagmorgen öffnete das neue Angebot, mit sechs Anbietern noch eher ein Märktchen. Zwei Marktbeschicker hatten zum Eröffnungstermin abgesagt, Heirat, Erkrankung - kommende Woche wollen sie mit Obst, Gemüse und Käseprodukten dabei sein. Nur der Fischmann hat bis Anfang September noch Sommerpause. Ein Drittel des Stadthallenparkplatzes soll donnerstags bis 14 Uhr für das Freiluft-Einkaufen mit Charme reserviert sein. "Das muss sich einspielen", so ein Marktbeschicker mit Blick auf den noch zaghaften Zuspruch - auch beim Verkehr. Trotz zahlreicher Hinweisschilder beparkten drei Wagen die Marktfläche - einer zahlte diese Ignoranz mit einer Rechnung vom Abschleppdienst.

Der neue Wochenmarkt am neuen Standort punktet mit Branchenmix, Frische und Regionalität. Michael Spiehl, Leiter der Stabsstelle Jugend, Sport und Kultur im Rathaus, sucht noch nach einem Metzger und einem Blumenstand: "Ich habe noch zwei Eisen im Feuer", so Spiehl zuversichtlich, der das neue Angebot mit seinem Team vorbereitete. "Schön, dass wir das wieder ins Leben rufen konnten, ich hoffe auf regen Besucherandrang und noch mehr Beschicker", so Bürgermeister Dominik Stadler, der gleich kräftig einkaufte.

"Toll wenn eine Stadt so etwas macht - es ist ja auch immer ein Wagnis", lobte Andreas Buhl. Bis um Mitternacht stand der "Marmeladenmann" aus Klein-Krotzenburg in der Küche, um Erdbeeren in süßen Brotaufstrich zu verwandeln, "aber es gibt auch viel Deftiges". Vierzehntägig wird er hier sein Verkaufszelt aufschlagen, genau wie Sebastian Schimmelschmidt, der mit Gewürzen, Ölen und Tees aus dem Brombachtal anreist. Mit Kuchen und Sekt verwöhnten die Babenhäuser Unternehmerinnen Heidrun Opitz (Meine Herzstückchen) und Anja Belz (Bügelservice) erste Kunden. Opitz, eine Selfmade-Frau mit jungem Start-up, zeigt seit eineinhalb Jahren, wie Mut und Kreativität gehen. "Ich stelle Beautyprodukte her", so die Babenhäuserin, "und beweise: Nachhaltigkeit muss nicht riechen wie Omas Kleiderschrank." Auch die Sickenhöferin Jessica Zabelberg will mit ihrer "Nachfüllbar" ab kommender Woche ein Postulat für Nachhaltigkeit setzen. Mit Traktor und Holzbude ist die Landwirtin vorgefahren: "Wir verkaufen ausschließlich eigene Produkte", so Claudia Waltinger, die gemeinsam mit Jürgen Rademer als Direktvermarkterin einsteigt.

urs