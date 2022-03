Warum am Mittwoch Wolkenbotschaften in der Region zu sehen waren

Friedensappell am Himmel

"Stop the War" (Stopp den Krieg) haben Flugzeuge der Firma Skytexter an den blauen Himmel im Rhein-Main-Gebiet geschrieben.

Die Schreiber am Himmel nennen sich "Skytexter", gestartet sind sie vom Flugplatz Mainz-Finthen aus. Fünf Flugzeuge fliegen dabei in einer Höhe von etwa 3000 Metern und schreiben Worte mit weißen Dampf. Das letzte Mal waren sie im Herbst 2021 über Frankfurt, Wiesbaden und Mainz mit der Corona-Botschaft "Bleibt gesund" zu sehen. Für die nächsten Tage sind vorerst keine Aktionen geplant.

Doch wie funktioniert eine solche Aktion überhaupt? Laut Tim Tibo, Gründer der Firma Skytexter, stoßen die Flugzeuge Paraffinöl aus, welches im Auspuff der Flugzeuge verdampft. Das Paraffinöl soll weder umwelt- noch gesundheitsschädlich sein.

Fünf Kleinflugzeuge fliegen parallel, um Dampfbotschaften am Himmel zu erzeugen.

Vor dem Einsatz findet ein ausführliches Gespräch mit allen Beteiligten statt. Dabei wird geklärt, wer auf welcher Position fliegt, welche Funkfrequenzen während des Fluges gerastet werden müssen und mit welchem Kurs die Buchstaben an den Himmel gezeichnet werden. Tim Tibo koordiniert die Aktion.

Der Schriftzug "Bleibt Gesund" ist am Himmel zu lesen. Die Himmelsstürmer vom Team «Skytexter» können mit dem Rauchsystem ihrer Kleinflugzeuge Buchstaben an den Himmel zaubern.

200 Meter große Schriftzeichen

Bevor die Flugzeuge abheben, ist programmiert, welche Maschine zu welchem Zeitpunkt eine Wolke absetzen muss. Die Flugzeuge sind über Wlan miteinander verbunden und bekommen jeweils ein Signal, sobald das Paraffinöl ausgestoßen werden soll. Eine moderne Computeranlage steuert per Funkübertragung das Rauchsystem aller fünf Flugzeuge automatisch. In der Luft fliegen die Maschinen in einem Abstand von 20 bis 30 Metern in einer Linie nebeneinander her, meist in einer V-Formation.

Ein schnelles Tempo müssen die Flugzeuge dabei nicht haben, denn bei der Luftwerbung wird lediglich mit etwa 220 Kilometern in der Stunde geflogen. Wenn es windstill ist, könnten die Buchstaben fünf bis zehn Minuten am Himmel bleiben. Jedes Schriftzeichen ist etwa 200 Meter groß und somit auch aus weiter Distanz gut erkennbar.

Zum Skytexter-Team gehören acht Piloten, einige sind hauptberuflich bei großen Airlines angestellt. Die meisten stammten aus Rheinland-Pfalz, ein Teil kommt auch aus Bayern und Baden-Württemberg. Das Skytexter-Unternehmen gründete Tim Tibo im Jahr 2020 mit vier Kollegen.

