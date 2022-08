Friedens-»Flamingos« auf dem Schaafheimer Kirchturm

Schaafheim 03.08.2022 - 12:23 Uhr < 1 Min.

Störche auf Schaafheier Kirchturm

Zwei Störche haben sich am Mittwochabend vergangener Woche auf dem Schriftzug in luftiger Höhe niedergelassen, saßen dort mindestens eine halbe Stunde, wie der Heimat- und Geschichtsverein Schaafheim unserem Medienhaus mitteilt. Die rote Leuchtschrift, die dem Federkleid der Weißstörche durchaus etwas Flamingohaftes verlieh, werde üblicherweise nur in der Advents- und Weihnachtszeit als christliche Verheißung angeschaltet, jetzt aber als politische Forderung nach einem Ende des Ukraine-Krieges. »So was hat man in Schaafheim noch nicht gesehen«, schreibt der Heimat- und Geschichtsverein über die »Scheffemer Friedensstörche«.

Am nächsten Morgen waren die beiden Vögel weitergezogen. Doch das Foto von Michael Sauerwein bleibt. /Foto:

fu M.?Sauerwein