Freizeit- und Familienbad »Platsch« ab Montag wieder offen

Freizeit: Tagesaktuelle Anmeldung erforderlich - Sauna und Cafeteria weiterhin zu

Für das Bad gelten die gewohnten Öffnungszeiten, so die Gemeinde weiter. Diese sind: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 14 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Am Dienstag sei wegen Grundreinigung geschlossen. Die Besucherzahl bleibe weiterhin begrenzt, und der Besuch des Bades werde durch das Hygienekonzept geregelt, das sich bereits vor dem jetzigen Lockdown bewährt habe, so die Gemeinde weiter. Durch die neuen Vorgaben sei eine Terminvereinbarung vor dem Besuch erforderlich. Diese kann laut Pressemitteilung telefonisch jeweils für den aktuellen Tag an der Kasse unter Tel. 0 60 55 30 53 erfolgen. Werktags sei die telefonische Anmeldung ab 13 Uhr möglich, am Wochenende ab 9 Uhr. Freigebliebene oder nicht eingehaltene Termine könnten auch kurzfristig an der Kasse vereinbart werden. /

bAktuelle Infos auf der Homepage: www.platsch-freigericht.de

fu Archivfoto: Gemeinde