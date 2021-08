Freigerichts Gewerbeverein ist am Ende

Auflösungsversammlung:Es findet sich auch im letzten Versuch kein neuer Vorstand - Liquidator bestellt

Freigericht 29.08.2021 - 17:47 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Pfingstmesse war die einstige Premium-Veranstaltung des Freigerichter Gewerbevereins. Foto: Michael Müller

Es herrschte Tristesse im Somborner ADAC-Heim, als jüngst bei einer zweiten außerordentlichen Versammlung 15 der verbliebenen 72 Vereinsmitglieder das Ende besiegelten: elf stimmten für die Auflösung, vier enthielten sich.

Der Verein hat es in mehreren Anläufen nicht geschafft, einen neuen Vorstand zu bilden. Zum Liquidator hat man den Gründauer Rechtsanwalt Malte-Jörg Uffeln bestellt.

In seinen besten Zeiten machte der Freigerichter Gewerbeverein vor allem mit einer Großveranstaltung auf sich aufmerksam. Zunächst alljährlich und später alle zwei Jahre fand in Altenmittlau auf dem Festplatz und in der benachbarten Freigerichthalle die Freigerichter Pfingstmesse statt. Es gehörte lange zum guten Ton, bei diesem Schaufenster der Freigerichter Gewerbetreibenden dabei zu sein.

Niveau nicht zu halten

Doch das Niveau war nicht zu halten und in späteren Jahren vermittelte der Verein alles andere als den Eindruck, eine homogene Mannschaft zu sein. 2016 wurde die Pfingstmesse erstmals abgesagt - zum Stichtag hatten nicht genügend Aussteller ihre Teilnahme zugesagt. Eine Wiederbelebung gab es nicht mehr.

Es folgte ein Reformprozess innerhalb des Vereins, der zunächst auch recht erfolgreich zu verlaufen schien. Doch in der jüngeren Vergangenheit bröckelte das Fundament. Als Beispiel darf der Rücktritt der Vorsitzenden Michaela Ullrich in diesem Frühjahr gelten: Sie hatte sich vom Monatsheft »Freigericht« distanziert, das von ihrem Verein (für die Leser kostenfrei) herausgegeben wurde. Vor der Freigerichter Kommunalwahl wurde dort bereits auf Seite eins Werbung für die Wählerliste »Die Freigerichter« betrieben. Die Gewerbevereins-Vorstandsmitglieder Carmen und Klaus Brönner hatten offensichtlich das Medium genutzt, um auf »ihre« Wählerliste »Die Freigerichter« aufmerksam zu machen. Für Michaela Ullrich war dies ein Unding. Nebenbei: Die »Freigerichter« (DF) holten bei der Wahl zur Gemeindevertretung zwar aus dem Stand acht Sitze, doch mittlerweile haben sechs der acht Gewählten die DF-Fraktion verlassen und ihr Mandat behalten (Main-Echo, 6. August).

Null auf Null raus

Finanziell wird bei der Abwicklung des Freigerichter Gewerbevereins eine »Null-auf-Null«-Rechnung angestrebt, sagte Bernd Schneider, der als einer der verbliebenen Vorstandsmitglieder die Auflösungsversammlung geleitet hatte.

MICHAEL MÜLLER