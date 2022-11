Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Freigerichter Haushalt: Ausgleich aus dem Sparstrumpf

Gemeindevertretung: Freigerichter Haushalt weist rote Zahlen auf - Gebühren werden aber nicht erhöht

Freigericht 06.11.2022 - 12:18 Uhr 1 Min.

Gleichwohl zeigt die Kalkulation vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, der Inflation und der Pandemie deutliche Krisenzeichen. So seien die Ansätze für Energie, Treibstoffe und Material gegenüber dem laufenden Jahr teils verdoppelt worden, berichtete der Rathauschef, ebenso der Defizit-Ausgleich im Hallenbad Platsch mit nunmehr 1,4 Millionen Euro.

Einzelne Energie-Abschläge für das Bad seien binnen Monaten um das 15-Fache gestiegen. Für den 16. November hat Eitz deswegen die Finanzkommission der Gemeinde einberufen. Um deren Ergebnis abzuwarten, wurde ein Antrag der UWG auf vorübergehende Schließung der Sauna im Platsch zunächst in den Ausschüssen geparkt.

Trotz des errechneten Fehlbetrags von 1,3 Millionen Euro im Gesamthaushalt, davon 247.000 Euro aus der laufenden Verwaltung, will der Bürgermeister nächstes Jahr nicht an Steuer- und Gebührenschrauben drehen. Zum Ausgleich hält der - nach zuletzt positiven Jahresabschlüssen mit 3,1 Millionen Euro - gefüllte Sparstrumpf der Kommune her.

Für das laufende Jahr rechnet Eitz mit einem kräftigen Überschuss von annähernd 3,8 Millionen Euro, sodass auch 2024 bei einem Defizit kein Desaster droht. Ab 2025 erwartet der Verwaltungschef dann wieder jährlich schwarze Zahlen - falls nicht, wie vielfach befürchtet, eine Rezession ins Kontor schlägt.

Weil der Einkommensteueranteil ganze 45 Prozent der Gesamteinnahmen ausmacht, ist die Gemeinde nach Worten des Bürgermeisters stark von der wirtschaftlichen Lage ihrer Bürger abhängig. Die zuletzt gestiegene Gewerbesteuer macht dem gegenüber nur 16 Prozent der Gesamterträge aus, 22 Prozent bringen Landesbeihilfen und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in die Kasse.

Dem gegenüber steht ein Defizit von fast fünf Millionen Euro für die Kinderbetreuung in fünf kommunalen und vier katholischen Kitas sowie bei Tageseltern. Der Personalkostenanteil steigt nächstes Jahr um 320.000 Euro auf rund 25 Prozent aller Aufwendungen; um eine ganze Million klettern die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen (dann 22 Prozent Anteil).

Insgesamt 5,5 Millionen Euro soll die Gemeinde nach dem Entwurf von Kämmerer Markus Schicktanz nächstes Jahr für Investitionen bereitlegen. Neben laufenden Großvorhaben wie dem Feuerwehrhaus Nord und der neuen Kita zwischen Altenmittlau und Bernbach (wir berichteten) sind auch kleinere Projekte aufgelistet, etwa ein neuer Fahrradweg zwischen Somborn und Alzenau-Albstadt und ein Starkregen-Frühwarnsystem, das mit Sensoren an Bächen und Kanälen rechtzeitig drohende Überschwemmungen erkennen soll.

Oliver Klemt