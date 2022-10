Freigericht sucht dringend Kita-Personal

Bürgerversammlung: Auch steigende Corona-Zahlen und ungewisse finanzielle Aussichten bereiten Sorgen

Freigericht 22.10.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen wieder mit Maske am Mikrofon: Bürgermeister Albrecht Eitz. Macht sich Sorgen um den Nahverkehr auf Abruf: Peter Langstrof aus Horbach. Größte Baustelle in Freigericht ist derzeit ein Doppelprojekt zwischen Altenmittlau und Bernbach: Direkt gegenüber dem Feuerwehrhaus Nord entsteht eine neue Kita.

So suche die Gemeinde weiter händeringend nach pädagogischem Personal für ihre Kitas, so der Rathauschef vor knapp 20 Besuchern in der Altenmittlauer Freigerichthalle. Räumlich habe die hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen die Einrichtung einer Zusatzgruppe für Kinder ab drei Jahren im Sportheim in Horbach erzwungen. Eitz hofft auf Entspannung, wenn im Herbst kommenden Jahres der Kita-Neubau zwischen Altenmittlau und Bernbach fertig wird.

Gegenüber dieser Baustelle am Azuritweg hat die Gemeinde eine zweite für das Feuerwehrhaus Freigericht Nord aufgemacht, wo die Ortsteilwehren aus Altenmittelau und Bernbach zusammengelegt werden. Auch die drohende Winterkrise fordert den lokalen Brand- und Katastrophenschutz: Mehrere Heizgeräte und Notstromaggregate hat die Gemeinde bereits angeschafft, ein weiterer Generator soll folgen. Im Rathaus befasst sich ein Stab laut Eitz einmal wöchentlich mit Energiespar-Optionen und Vorsorge für Stromausfälle oder Gasmangel.

Noch nicht gänzlich geregelt ist nach Worten des Rathauschefs die Unterbringung der bis Jahresende erwarteten 150 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und weiterer 40 Migranten aus anderen Staaten. Bei kreisweit kritischer Wohnraumlage fänden sich auch in Freigericht so gut wie keine privaten Wohnungen für die Ankömmlinge mehr. Auch gebe es kaum noch ehrenamtliche Helfer, Anlaufstellen wie die Caritas-Flüchtlingsberatung seien überlastet.

Die Gemeinde sei zur Aufnahme zugewiesener Flüchtlinge verpflichtet, entgegnete Eitz auf eine schriftliche Bürger-Anfrage und zornige Vorwürfe eines Besuchers. Die umstrittenen Wohncontainer an der Freigerichthalle, gestellt und betrieben vom Main-Kinzig-Kreis, brächten daher der Kommune Entlastung.

Mittelfristig begegnen will Freigericht der hohen Nachfrage nach Wohnungen unter anderem mit neuen Baugebieten. In der Planung oder Erschließung sind laut Eitz derzeit das frühere Coca-Cola-Gelände und das Areal Schützenweg in Somborn, Dermbach II an der verlängerten Jahnstraße in Bernbach und ein Gebiet an der St.-Vinzenz-Straße in Neuses, Nachverdichtung werde an zwei Stellen in Somborn geprüft. Auf der Bau-Agenda für das kommende Jahr stehen ferner Straßensanierungen an Dreschplatz, Baumweg, Feldstraße und Im Hahmefang in Horbach, die Erweiterung des Bernbacher Gewerbegebiets Birkenhain und die Vorbereitung des Windparks bei Neuses.

Wie die finanzielle Basis für diese und weitere Vorhaben aussieht, ist nach Angaben des Rathauschefs unsicher: Im Entwurf des Haushalts 2023, den er am 3. November der Gemeindevertretung vorlegen will, stünden noch viele Fragezeichen - insbesondere auf der Einnahmenseite, freilich auch beim Defizit-Ausgleich für das Hallenbad Platsch wegen massiv steigender Energiekosten. Noch unklar sei nach zwei Patt-Abstimmungen in Ausschüssen, ob und wie Freigericht in ein Nahverkehrsangebot auf Abruf (on demand) einsteige, beschied Eitz auf eine Bürger-Nachfrage.

Besser planbar ist aus Rathaussicht der Veranstaltungskalender. Noch in diesem Jahr, am 8. November, soll es in der Freigerichthalle eine Demokratiewerkstatt für Bürger mit den Gemeindevertretern geben.

Der große Freigerichter Weihnachtsmarkt fällt laut Eitz zwar aus, eine »kleine Aktion im karitativen Bereich« soll aber stattfinden. Nächstes Jahr terminiert sind die Sportlerehrung der Gemeinde am 3. März, eine Bürgerbegegnung mit Gästen aus der französischen Partnerstadt St-Quentin-Fallavier vom 28. April bis 1. Mai, der Jahresempfang am 25. Juni im Neuseser Park, Musiktage auf Hof Trages ab 1. August sowie ein Tag der Vereine am 8. Oktober in Altenmittlau.

OLIVER KLEMT