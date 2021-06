Freigericht soll erblühen

Natur: Gemeindevertreter haben unterschiedliche Ideen, welche Wege zum Ziel führen

Nicht nur Insekten mögen reife Äpfel. Mit Früchten, Blüten und bedrohten Kerbtieren befassten sich Freigerichts Gemeindevertreter am Freitag intensiv. Foto: Karin Klemt

Freigericht erblühen lassen - zum gemeinsamen Ziel schlugen die Politiker bei ihrer öffentlichen Sitzung in der Freigerichthalle durchaus unterschiedliche Wege ein. So wollen die SPD und die Fraktion Die Freigerichter (DF) nächstes Jahr Hausbesitzer belohnen, die aus toten Schottervorgärten blühende Landschaften machen.

Sozialdemokrat Manfred Kirschning schlug einen Wettbewerb mit Prämien aus der Gemeindekasse vor, stieß aber auf Skepsis: Jürgen Schmitt (CDU) und Gerhard Pfahler (UWG) wollten kommunalen Eingriffen ins Private Grenzen ziehen. Für einen Auftrag an die Ausschüsse, Regeln zu erarbeiten und eine fachkundige Jury zu besetzen, stimmte mit zehn Gemeindevertretern nur eine Minderheit. Dennoch findet der Wettbewerb statt: Neben vier Gegenstimmen gab es ganze 19 Stimmenthaltungen.

Einstimmig hieß das Plenum eine weitere DF-Idee gut, Fachleute von der kreisweiten Initiative Main-Kinzig Blüht zu einem Vortrag nach Freigericht zu holen. Für den Fall, dass der Kreis aus dem Förderprojekt in ein paar Jahren aussteige, sei es gut, "das Know-how hierher zu holen", befand DF-Sprecher Marc Ruppenthal.Auf Anregung der CDU sollen zu der Veranstaltung alle interessierten Bürger willkommen sein.

In den Ausschüssen verhandelt wird auf einstimmigen Beschluss ein Antrag der Freigerichter, an zentraler Stelle einen Automaten mit Samentütchen aufzustellen. Achim Kreis (Grüne) sähe das Geld dafür lieber direkt in Saatgut angelegt, das die Gemeinde dann kostenfrei verteilen könne. In die gleiche Richtung zielte ein Vorstoß der beiden fraktionslosen Gemeindevertreter Michael Aul und Beate Weber mit Unterstützung der UWG. Demnach sollen jeder Schule und jeder Kita in der Gemeinde künftig 150 Euro jährlich für Wildblumensamen zur Verfügung sehen.

Die Kopernikusschule, wo laut Aul bereits Flächen benannt sind und die Fünftklässler in den Startlöchern stehen, bekommt wegen ihrer Größe 50 Euro mehr. Starten soll das Angebot sofort und bedingungslos. Vom kommenden Jahr an genügt auf Vorschlag der CDU ein formloser Antrag mit kurzer Projektskizze für den Zugriff aufs Mini-Budget.

Der Union verdanken lokale Obstbauern auch die Möglichkeit, ihre Bäume demnächst mit gelben Bändern aus dem Rathaus zu dekorieren - nicht der Optik wegen, sondern um die reifen Früchte zur öffentlichen Ernte freizugeben. Gemäß dem einstimmig beschlossenen Antrag will die bundesweite Aktion verhindern, dass immer mehr ungeerntetes Obst auf den Streuobstwiesen verfault. Den Obst- und Gartenbauverein und die Naturschutzverbände soll der Gemeindevorstand gezielt ansprechen und einbinden. Ansonsten gibt es die gelben Bänder aus umweltfreundlichem Papier kostenlos im Bürgerbüro. kko

