Freigericht: Mehr Wohncontainer für Geflüchtete

Gemeindevertretung: Main-Kinzig-Kreis plant größer - Noch keine genauen Zahlen - Anrechnung auf Kontingent der Gemeinde

Freigericht 04.11.2022 - 15:21 Uhr 1 Min.

Der Main-Kinzig-Kreis (MKK) als Betreiber gehe jetzt von mehr als den bisher geplanten 40 Wohncontainern aus, daher von einer Belegung über die zuvor angekündigten 80 bis 100 Bewohner hinaus, räumte Eitz auf Nachfrage Brönners ein. Neue Zahlen nannte der Rathauschef nicht, betonte aber, dass die vom Kreis in Altenmittlau untergebrachten Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Krisenregionen zu 70 Prozent auf das von der Gemeinde aufzunehmende Kontingent angerechnet würden. Diese Quote, zuvor bereits von der Kreisspitze in Aussicht gestellt, stehe nach einem Gespräch mit Landrat Thorsten Stolz und der Ersten Kreisbeigeordneten Susanne Simmler (beide SPD) nunmehr fest, unterstrich der Bürgermeister. Für seine Gemeinde, die ansonsten selbst hätte Wohnraum suchen oder schaffen müssen, bedeute dies eine erhebliche Entlastung.

Erfahren hat Eitz nach eigenen Worten freilich auch, dass für den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft in Altenmittlau keine Befristung vorgesehen sei. Eine Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Plänen sieht Eitz in der von Brönner ebenfalls monierten Verschiebung des Containerstandorts in Richtung Sportplatz und Skater-Anlage. Damit rücke die Unterkunft hinter dem großen Parkplatz weiter von der Freigerichthalle weg, sodass die Wahrscheinlichkeit von Störungen bei größeren Veranstaltungen sinke, betonte der Verwaltungschef. Maßgebend für die Verlagerung seien laut MKK technische Gründe.

Als "primitiv und menschenverachtend" hat der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Hugo Klein (CDU), am Donnerstag die kurz zuvor entdeckten Nazi-Schmierereien auf einigen der breitgesellten, allerdings noch nicht bewohnten Container verurteilt. "Hassparolen und Sachbeschädigung sind keine Mittel der demokratischen Auseinandersetzung", betonte er im Namen aller Fraktionen. Die Gemeindevertreter sowie alle Bürger rief Klein in einer persönlichen Erklärung zu fairem Umgang miteinander auf. "Persönliche Angriffe" wie in der Sondersitzung des Ortsparlaments, in der Anfang Oktober die knappe Entscheidung für den Containerstandort an der Freigerichthalle fiel, werde er künftig streng unterbinden, kündigte der Vorsitzende an. Nicht hinnehmbar sei zudem der in jener Sitzung angesprochene Versuch von Bürgern, einzelne Gemeindevertreter vor der Entscheidung unter Druck zu setzen. Die Gewissensfreiheit jedes frei gewählten Entscheidungsträgers sei "ein Grundpfeiler unserer demokratischen Staatsordnung". kko

kko