Freigericht: Es geht voran auf dem ehemaligen Lederfabrik-Gelände

Bauprojekte: In Bernbach entstehen ein Pflegeheim und zwölf Doppelhäuser - Voluminöser Rohbau

Freigericht 06.10.2021 - 12:45 Uhr

Schon weit vorangekommen ist der Bau eines Pflegeheims im Freigerichter Baugebiet Alte Lederfabrik (Bild). Jetzt sind auf den 32 Grundstücken auch die ersten Häuslebauer am Werk.

Bei der Erschließung des rund 2,7 Hektar großen Areals im Dreieck zwischen Birkenhainer und Kleinbahnstraße, gestartet im September vor einem Jahr, haben die Baufirmen laut Eitz den vorgegebenen Zeitplan um zwei Monate übertroffen. Für den Rathauschef ein Auftakt nach Maß für das »wichtige Zukunftsprojekt«, wie er sagt. Auch sonst sei die Startphase für die Gemeinde gut gelaufen: Alle 32 Baugrundstücke habe der Hanauer Immobilienentwickler Terramag, seit 2016 als Partner der Kommune im Boot, in knapp einem Jahr losgeschlagen.

So glatt lief es seit 2012, als die Gemeinde das Terrain mit den alten Fabrikgebäuden und einige Privatgrundstücke im Nordwesten erwarb, nicht in jeder Phase. Vor allem die Entsorgung der Boden-Altlasten aus dem jahrzehntelangen Gerbereibetrieb habe sich unerwartet in die Länge gezogen, berichtet der Bürgermeister - und auch das Budget belastet. »Sozialverträgliche« Verkaufspreise für die durchweg gemeindeeigenen Bauplätze hätten sich daher nicht kalkulieren lassen, wäre das Rathaus nicht eingesprungen und hätte einen Teil der Sanierungskosten selbst gestemmt.

Weil für zwölf Doppelhausgrundstücken zudem erstmals die Anfang 2020 von der Gemeindevertretung beschlossenen Vergaberichtlinien griffen, kamen insbesondere junge Familien bei einem Quadratmeterpreis von 260 Euro zum Zug. Denselben Tarif diskutieren die Ausschüsse des Ortsparlaments gerade für das künftige Baugebiet Brückenweg in Altenmittlau. Zu haben waren in Bernbach auch Einzelhausgrundstücke für - je nach Lage - 280 bis höchstens 320 Euro pro Quadratmeter.

Schon recht stattlich wirkt in diesen Tagen ein voluminöser Rohbau rechts der Zufahrt von der Kleinbahnstraße her. Ein Investor aus München errichtet dort ein Seniorenheim mit 75 Pflege-Appartements. Geplant ist im ersten Bauabschnitt auch ein öffentliches Café. Um den zugehörigen Parkstreifen gegenüber gab es zuletzt Diskussionen (wir berichteten). Vor allem den Grünen im Gemeindeparlament missfiel es, für die Auto-Stellplätze knapp die Hälfte eines Baugrundstücks zu opfern. Eine Mehrheit fand die B-Plan-Änderung trotzdem.

Gebaut wird der Parkplatz jetzt mit öffentlicher Ladestation für Elektrofahrzeuge. Der Pflegeheim-Bauherr bereitet laut Pressemitteilung aus dem Rathaus derweil schon den zweiten Bauabschnitt mit 15 Appartements für betreutes Wohnen vor. Fertig sein soll der gesamte Komplex nach Angaben von Bürgermeister Eitz spätestens Ende 2022.

Oliver Klemt