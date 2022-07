Freigericht darf weiter planen

Ja zur Windkraft: Der Beschluss hat Bestand

Alzenau 10.07.2022 - 20:02 Uhr < 1 Min.

Ein von der CDU und der Bürgerinitiative Gegenwind initiierte Bürgerentscheid hatte am Sonntag keinen Erfolg. Die Wähler unterstützen die Politik von UWG, Grünen und SPD, die für ihren Kurs 52,31 Prozent Zustimmung bekamen. Die Gegenseite verfehlte mit den absoluten 2762 Stimmen (47,69 Prozent) zum einen die Mehrheit, zum anderen auch das Quorum: Mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten hätten für das Anliegen stimmen müssen, alle Windkraft-Pläne im Freigerichter Wald bei Neuses zu beerdigen. Dies wären 2955 Stimmen gewesen.

Gewollt ist, vier Windräder zu bauen. Mit ihnen kann Freigericht seinen Strombedarf decken, sagen die Befürworter. Die Gegner befürchten massive Eingriffe in die Natur. Der Widerstand war erwartungsgemäß in Neuses am größten, hier sprachen sich über 70 Prozent der Wähler gegen den Beschluss der Gemeindevertretung aus Rückendeckung kam aus Altenmittlau, die ebenfalls mehrheit (allerdings knapp) gegen die Windkraft-Pläne sind. In Somborn, Bernbach und Horbach allerdings wurde der Mehrheitsbeschluss der Gemeindevertretung begrüßt. Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) kann mit UWG, Grünen und SPD den eingeschlagenen Weg weitergehen.

