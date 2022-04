Freibadsaison in Schaafheim ab 1. Mai

Schaafheim 20.04.2022 - 18:28 Uhr < 1 Min.

Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse. Auch der Dauerkartenverkauf ist wieder möglich. Die Jahreskarten können an der Information im Rathaus gekauft werden (8.30 bis 12 Uhr sowie mittwochs 14 bis 18.30 Uhr). Für die Dauerkarte wird ein Lichtbild benötigt. Dauerkarten können auch bestellt werden per E-Mail an sophiateichmann@schaafheim.de, so die Gemeinde weiter. Die Verlängerung einer vorhandenen Jahreskarte könne auch direkt an der Kasse im Freibad erfolgen.

bEintrittspreise und weitere Informationen unter: https://www.schaafheim.de

fu