Freibadbesuch in Schaafheim wird teurer

Gemeindevertretung: Kosten stark gestiegen

Schaafheim 14.02.2023 - 14:05 Uhr 1 Min.

In Schaafheim ist das nicht anders. Die kleine Gemeinde mit nur knapp 9500 Einwohnern betreibt seit Jahrzehnten ein Freibad, in dem etliche Kinder Schwimmen lernten. Das Bad habe für viele Schaafheimer, aber auch für Menschen aus der näheren Umgebung, eine große Bedeutung als Sport- und Freizeiteinrichtung und trage wesentlich zur guten Lebensqualität in der Gemeinde bei, meint Bürgermeister Daniel Rauschenberger (CDU) im Gespräch mit diesem Medienhaus.

Entsprechend bestehe politischer Konsens, das Freibad in gutem Zustand zu erhalten und stetig weiterzuentwickeln. Dennoch seien einige Elemente in die Jahre gekommen. Zudem würden hohe Anforderungen an die technische und personelle Ausstattung gestellt. Um all das finanzieren zu können, sei es notwendig, die Preise für verschiedene Angebote anzuheben, von der Einzelkarte über Zehner- bis zu Dauerkarten.

»Das Schwimmbad wird in diesem Jahr einen Zuschussbedarf von etwa 450.000 Euro haben«, sagte Rauschenberger nun den Gemeindevertretern, die die Aufgabe hatten, die Gebührenanpassung zu beschließen. Stark gestiegene Energiepreise hätten das Defizit gegenüber den Vorjahren noch einmal deutlich erhöht. Allein der Abschlag für den Strom betrage 5000 Euro monatlich. Mit einer Anhebung der Eintrittspreise könnten die Mehrausgaben zwar nicht kompensiert, jedoch zumindest abgefedert werden.

Grüne und SPD erkannten die Notwendigkeit zwar an, störten sich jedoch daran, dass der Preis für die Saison-Dauerkarte für Kinder und Jugendliche ab diesem Jahr fast verdoppelt werden soll. Statt 18 Euro soll sie nun 35 Euro kosten. Die Dauerkarte für das zweite Kind einer Familie soll künftig 17,50 statt neun Euro kosten, der Eintritt für das dritte Kind bleibt frei. Die Gebührensteigerungen seien nicht gut verteilt, meinte Sabine Schwöbel-Lehmann (Grüne). Stefanie Roth (SPD) fand den Zeitpunkt unpassend, da für die Bürger nahezu alle Lebensbereiche teurer geworden und manche Menschen bereits an der Belastungsgrenze seien.

Es sei eine Frage der Gerechtigkeit, die gestiegenen Zuschüsse nicht allein den Steuerzahlern aufzubürden, sondern auch die Nutzer stärker an den Kosten für den Unterhalt des Schwimmbads zu beteiligen, argumentierte Ralf Pittich (CDU). Bürgermeister Rauschenberger merkte an, dass das bisherige Gebührensystem nicht stimmig gewesen sei und ohnehin hätte geändert werden müssen. Beispielsweise sei die Differenz zwischen einer Zehnerkarte (30 Euro) und einer Dauerkarte (50 Euro) zu gering gewesen. Künftig werden jene Angebote 36 beziehungsweise 75 Euro kosten.

Die Einzelkarte wird nur moderat von 3,50 Euro auf vier Euro angehoben. Damit habe man sich an den Eintrittspreisen der umliegenden Freibäder orientiert. Mit den Stimmen von CDU und Freien Wählern wurde die Erhöhung der Schwimmbadgebühren beschlossen.

schme