Frankfurts Skyline - Neue Hochhäuser und eine Himmelsleiter

Neuer Turm soll Rekordmarke knacken

Frankfurt 05.01.2022

21.12.2021, Hessen, Frankfurt/Main: Zwischen den Hochhäusern des Bankenviertels und derInnenstadt wachsen Gerüste und Bauten des Projekts Four in die Höhe. Vier Türme entstehen hier, der kleinste soll 100, der größte 233 Meter hoch werden. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Schon jetzt stehen die höchsten Hochhäuser Deutschlands in Frankfurt. Und es wird weiter kräftig gebaut. Unter den neuen und künftigen Wolkenkratzern sind ein besonders grünes sowie ein besonderes teures Gebäude. Zudem ist ein weiterer Turm in Planung, mit dem die Stadt ihre eigenen Rekorde brechen will.

So soll in der Nähe des Hauptbahnhofs das Millennium Areal entstehen. Der dort geplante Turm A mit einer Höhe von mehr als 280 Metern würde nach aktuellem Stand der höchste Wolkenkratzer Deutschlands werden. Bislang nimmt der Commerzbank-Tower (259 Meter) diesen Spitzenplatz ein, gefolgt vom Messeturm (256,5 Meter). Es werde ein «spektakuläres Gebäude» mit internationaler Strahlkraft geschaffen, sagte kürzlich Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef (SPD). In der Spitze des Turms ist eine öffentlich zugängliche «Skyhall» geplant, die für Veranstaltungen oder als Aussichtsplattform genutzt werden kann. Im Inneren sind Stufen angedacht – eine sogenannte Himmelstreppe.

Millennium Areal soll 2030 fertig werden

Neben Turm A sollen ein rund 157 Meter hoher Wohnturm (Turm B) sowie ein Blockrandgebäude in Holzhybridbauweise entstehen. Auf dem Millennium Areal, das 2030 fertig werden soll, sind zudem eine Kita, Geschäfte, Gastronomie und gegebenenfalls ein Hotel vorgesehen. Insgesamt sind in dem Ensemble etwa 500 Wohnungen geplant, davon etwa 40 Prozent öffentlich geförderte. Dies komme der sozialen Durchmischung des gesamten Quartiers zugute, sagte Josef.

Frankfurts setzt seit mehreren Jahren auf eine Nutzungsmischung in den Hybridtürmen. So wird in mehreren Hochhäusern der Finanzmetropole längst nicht nur gearbeitet, sondern auch gewohnt - auch um beispielsweise das Bankenviertel lebendiger zu gestalten. Natürlich wird dabei vor allem das Luxusklientel bedient. Aber nicht nur: Denn bei neuen Bauprojekten gilt inzwischen eine Quote von 30 Prozent für öffentlich gefördertes Wohnen.

Diese Rechnung geht beim Projekt Four - auch aufgrund des früheren Baubeginns - noch nicht auf. Zwischen Bankenviertel und Innenstadt entstehen derzeit gleich vier Türmen, der kleinste soll 100, der größte 233 Meter hoch werden. In dem Komplex sind 600 Wohnungen geplant, davon knapp 80 sozial geförderte. Dazu kommen allen voran Büros sowie Restaurants, Läden und eine öffentliche Dachterrasse.

Turm für Rekordsumme erworben

Auf der Großbaustelle stehen riesige gelbe Kräne. Ein erster Turm wächst bereits deutlich in die Höhe, die Fertigstellung aller vier Türme ist erst für 2024 geplant. Doch bereits vor mehreren Monaten wurde der größte, der Büroturm T1, von der Allianz und der Bayerischen Versorgungskammer erworben, bis dato für eine Rekordsumme von 1,4 Milliarden Euro. Zwei Drittel der Flächen im Four seien schon vermietet, heißt es beim Projektentwickler Groß & Partner.

Dass nach dem Corona-Schock vermehrtes Homeoffice viele Büroflächen überflüssig machen könnte, sehen die Investoren nicht als ihr Problem. Das Geschäftszentrum Frankfurts zeichne sich durch eine niedrige Leerstandsquote von 2,8 Prozent und ein begrenztes Büroangebot bis 2024 aus und habe während der Pandemie eine enorme Widerstandsfähigkeit gezeigt, hatte Nicole Pötsch von Allianz Real Estate bei der Bekanntgabe des Milliarden-Deals erklärt. «Gut gelegene und zentrale Flächen sind in Frankfurt zurzeit und auch perspektivisch knapp. Wir verzeichnen eine anhaltende Nachfrage», sagt Nikolaus Bieber, Geschäftsführer von Groß & Partner.

Anruf bei Mark Gellert, Sprecher des Planungsdezernats: «Natürlich stellt sich die Frage, wie viel Bürofläche braucht man in Zukunft? Sind dann tatsächlich viele Einzelbüros zeitgemäß oder eher Konferenz- oder Besprechungsflächen?», sagt er. Sinnvoll sei, bereits während der Planung solcher Großprojekte flexibel zu denken. «Wie kann reagiert werden, wenn eine bestimmte Nutzung nicht mehr gefragt ist? Kann ich relativ einfach von einem geplanten Hotel zu Büros wechseln? Oder von Geschäften zur Gastronomie?» Schließlich könne der Hotel- oder der Einzelhandelsmarkt in zehn Jahren ganz anders aussehen.

18 Hochhäuser in Planung

In direkter Nachbarschaft zur Four-Baustelle ist mit dem 52-stöckigen Central Business Tower noch ein weiteres Hochhausprojekt vorgesehen. Im vierten Obergeschoss des Büroturms soll eine Dependance des Museums für Weltkulturen untergebracht werden. Laut Planungsdezernat sind derzeit 18 Hochhäuser in Planung oder im Bau. Ein teilbegrünter Wohnturm wurde mit dem Eden Tower im Frankfurter Europaviertel errichtet. An seiner Fassade sollen insgesamt rund 200 000 Pflanzen wachsen und etwa für ein frischeres Klima auf den Balkonen sorgen.

Ein weiteres Projekt ist auf dem Gelände des Alten Polizeipräsidiums geplant. Dort soll ein Ensemble aus einem neuen 175 Meter hohen Turm und dem denkmalgeschützten Bestand entstehen. Auch hier sind neben Büros Wohnungen geplant. «Aktuell rechnen wir mit einem Baustart in 2022», heißt es beim Projektentwickler Gerchgroup (Düsseldorf). Das Gesamtvolumen wurde auf 800 Millionen Euro geschätzt.

Die Skyline ist eines der Wahrzeichen Frankfurts. Insgesamt sind mehr als 30 Häuser in «Mainhattan» über hundert Meter hoch. Etwa die Hälfte davon misst sogar über 150 Meter, was im Allgemeinen als Definition von Wolkenkratzern gilt. Aber wie wird entschieden, wo langfristig in Frankfurt neue Hochhäuser entstehen? Ihre Lage definiert der sogenannte Hochhausrahmenplan.

Dieser sorgt auch dafür, dass die meisten Türme in Gruppen stehen, wodurch die markante Skyline entsteht. Der Hochhausrahmenplan wird derzeit fortgeschrieben, Ergebnisse sollen im ersten Quartal 2022 veröffentlicht werden. Aktuell gehe man von knapp einen Dutzend möglichen neuen Standorten aus, sagte Gellert. Ziel sei eine behutsame und nachhaltige Weiterentwicklung des Stadtraums.

