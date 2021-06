Frankfurts Gesundheitsdezernent kritisiert Schließung von Impfzentren

Besonders gefährdete Gruppen besser über Impfzentren zu erreichen

»Diese Vorgehensweise bedroht die Nachhaltigkeit der Impfbemühungen. In der Konsequenz ergibt sich daraus, dass Auffrischungs- und nachträgliche Impfungen ausschließlich durch die niedergelassenen Ärzte erfolgen sollen«, sagte Majer (Grüne) am Mittwoch in Frankfurt. Dabei seien gerade die besonders gefährdeten Gruppen in Frankfurt sehr gut über das Impfzentrum und die daran angeschlossenen mobilen Impfteams zu erreichen. Zudem falle die Schließung der Zentren mit dem Beginn der kälteren Jahreszeit zusammen, in der im vergangenen Jahr die Infektionszahlen gestiegen seien.

