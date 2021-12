Frankfurter "Impf-Express" reaktiviert

Impfung in der Bahn abholen

Coronavirus - Frankfurter Impf-Express

Wegen des gestiegenen Andrangs fährt dieser anders als zuvor nicht mehr durch die Rhein-Main-Metropole, sondern steht bis zum 30. Dezember täglich von 12.00 bis 20.00 Uhr an verschiedenen Standorten. Zum Start am Montag am Zoo hatte sich bereits um 12.00 Uhr eine Schlange gebildet. «Das wird vermutlich auch den Tag über so bleiben. Mit Wartezeit ist also zu rechnen», sagte eine Sprecherin der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF).

Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz, dem Rhein-Main-Verkehrsverbund, dem Gesundheitsamt und Gesundheitsdezernat hatte die Verkehrsgesellschaft Frankfurt den Impf-Express schon einmal eingesetzt. Im seinerzeit noch fahrenden Impf-Express waren zwischen dem 25. Oktober und 7. November knapp 2100 Dosen verimpft worden, an festen Standorten wurden vom 16. bis zum 23. Dezember rund 1600 Dosen verabreicht. «Mit den circa 250 Impfungen am Tag sind wir schon sehr am Limit, was in einer Straßenbahn umgesetzt werden kann», erklärte die VGF-Sprecherin am Montag. Ob es in der Zukunft noch weitere Impfexpress-Aktionen geben werde, stehe noch nicht fest.

dpa