Frankfurter Buchmesse öffnet - zunächst für Fachpublikum

Größte Buchmesse der Welt

Frankfurt 19.10.2022 - 09:40 Uhr < 1 Min.

Die Buchmesse ist am 18. Oktober eröffnet worden und findet vom 19. bis zum 23. Oktober statt.

Die Frankfurter Buchmesse hat an diesem Mittwochmorgen ihre Türen geöfffnet - zunächst nur für Fachbesucher. Die weltgrößte Bücherschau findet nach zwei Jahren mit pandemiebedingten Einschränkungen wieder ohne größere Auflagen statt. Angemeldet sind den Angaben zufolge rund 4000 Aussteller aus 95 Ländern. Gastland in diesem Jahr ist Spanien. Bei der offiziellen Eröffnung am Dienstagabend war auch das spanische Königspaar dabei. Und auch am Mittwoch wollen König Felipe VI. und Königin Letizia noch einmal auf der Messe unterwegs sein.

Gastland Spanien, Schwerpunkt Iran

Ein thematischer Schwerpunkt ist zudem die aktuelle Lage im Iran. Darüber hinaus hat sich Kim de l'Horizon angekündigt, bekannt für den Roman «Blutbuch», der soeben mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Auch Bestsellerautorin Donna Leon kommt am Mittwoch nach Frankfurt, um über ihr Leben und ihre Arbeit zu berichten.

Am Freitagmittag öffnet die Buchmesse dann für das Lesepublikum. Die Messe endet am Sonntag mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an den ukrainischen Schriftsteller Serhij Zhadan.

dpa