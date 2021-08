Frankfurt: Junger Mann beim Schwimmen in Main untergegangen

Suche zunächst ergebnislos

Ein Schwimmer ist in Frankfurt untergegangen und spurlos verschwunden. Der 21-Jährige habe mit fünf weiteren Personen die Nacht von Freitag auf Samstag am Mainufer verbracht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Samstagmorgen sei er mit einer weiteren Person Schwimmen gegangen. Während die zweite Person demnach den Fluss durchschwamm und zurückkehrte, beobachteten Zeugen, wie der 21-Jährige in der Mitte des Mains unterging.

Bei der Suche in der Nähe der Staustufe des Stadtteils Griesheim wurden nach Angaben der Polizei ein Rettungshubschrauber und mehrere Taucher des Wasserrettungsdienstes eingesetzt. Der Maingrund wurde den Angaben zufolge mit Sonargeräten abgesucht. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte beteiligt. Die Suche wurde nach drei Stunden ergebnislos eingestellt.

(dpa/lhe)