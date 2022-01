Francisco José Correira da Silva will Bürgermeister werden

Wahl: Ex-Grüner kandidiert als Unabhängiger in Umstadt

Francisco José Correira da Silva will für Bürgermeisteramt in Groß-Umstadt werden. Foto: Melanie Schweinfurth

Den Wahltermin haben die Stadtverordneten auf den 20. März 2022 festgelegt. Mit Correira da Silva gibt es nun vier Kandidaten.

»Seit 43 Jahren lebe ich in Groß-Umstadt, bin hier zur Schule gegangen und habe nach dem Abschluss eine Lehre gemacht«, erzählt Francisco José Correira da Silva, der 1969 in Dieburg geboren wurde, seine Kindheit aber in Portugal verbrachte. Correira da Silva arbeitet derzeit als Teilhabeassistent für ein Inklusionskind in Groß-Umstadt.

Für die Grünen saß er bis zur Kommunalwahl im März 2021 in der Stadtverordnetenversammlung, trat danach nicht mehr an, sondern vielmehr aus der Partei aus. »Ich gehe als unabhängiger Bewerber in die Bürgermeisterwahl, weil ich keine Interessenskonflikte wegen einer Parteizugehörigkeit möchte«, sagt der Vater einer erwachsenen Tochter und eines Sohnes. Die Entscheidung, zu kandidieren, habe er kurz vor Weihnachten getroffen. »Ich bin in die Politik gegangen, weil ich an einer Veränderung mitwirken wollte. Das ist auch jetzt meine Motivation. Mein Handeln stelle ich unter die Prämisse der sozialen Gerechtigkeit. Ich werde keine Einzelinteressen bedienen, sondern möchte alle Gruppen und Stadtteile zusammenbringen.«

Die Mitbewerber des 52-jährigen Groß-Umstädters mit portugiesischen Wurzeln sind Matthias Kreh (SPD), der als erster Stadtrat derzeit die Amtsgeschäfte kommissarisch führt. Für die Grünen tritt Robert Ahrnt an, bis Mai 2021 Vize-Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Er wird auch von der Bürgervereinigung Groß-Umstadt (BVG) unterstützt. René Kirch legte sein Amt als Vorsitzender der Groß-Umstädter CDU nieder, um als unabhängiger Bewerber antreten zu können. Unterstützung erhält er neben der CDU auch von der FDP.

