Flammenhölle im Reiterhof

Großeinsatz: In Groß-Zimmern ist die Halle eines landwirtschaftlichen Anwesens abgebrannt - Zwei Leichtverletzte - Schaden in Millionenhöhe - Wohl Abriss nötig

Beim Brand einer großen Halle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Groß-Zimmern ist ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden.

Schnell zeigt sich aber, dass die örtlichen Einsatzkräfte bei Weitem nicht ausreichen. Die Halle ist rund 2000 Quadratmeter groß, in ihr wird viel Stroh gelagert, außerdem sind dort hochwertige landwirtschaftliche Maschinen geparkt. Durch das große, weit offene Tor fällt der Blick in eine Flammenhölle.

Das landwirtschaftliche Anwesen wird auch als Reiterhof genutzt. Zum Glück befinden sich keine Tiere in der Halle. Sie stehen jedoch in einer Nachbarhalle, und die Feuerwehr spritzt vorsorglich eine Wasserwand zwischen beide Gebäude, um ein Übergreifen der Flammen auszuschließen.

Die Darmstädter Straße ist wegen des Einsatzes voll gesperrt. Es ist die Zeit des Berufsverkehrs, und weil auch noch in der Groß-Zimmerner Ortsdurchfahrt gebaut wird, bricht in den Wohngebieten ein großflächiges Verkehrschaos aus. Immer mehr Feuerwehren aus den umliegenden Kreisgemeinden eilen zur Unterstützung herbei. Schließlich beteiligen sich 120 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten. Sie kommen aus Groß- und Klein-Zimmern, Roßdorf, Pfungstadt, Dieburg, Ober-Ramstadt, Groß-Umstadt, Groß-Bieberau, Babenhausen, Otzberg, sogar aus Jugenheim an der Bergstraße. Auch das Technische Hilfswerk aus Groß-Umstadt kommt zur Unterstützung.

Spät am Abend ist der Brand zwar einigermaßen unter Kontrolle, aber er hat offensichtlich der Halle so viel Schaden zugefügt, dass sie wahrscheinlich abgerissen werden muss. Die Feuerwehren und das THW beginnen nun damit, großflächig das weiterhin glimmende und flammende Stroh auf dem Gelände des Bauernhofs auseinanderzuziehen, um Brandstellen und Glutnester gezielt zu bekämpfen.

Das zieht sich hin. Auch am gestrigen Freitagnachmittag sind die Feuerwehren aus Groß- und Klein-Zimmern vor Ort und löschen im Schichtdienst weiter. Auch die Darmstädter Straße ist weiterhin gesperrt.

Inzwischen gibt es eine erste Schadensbilanz. War anfangs von einem mittleren sechsstelligen Betrag die Rede, hat die Polizei dies inzwischen auf drei bis vier Millionen Euro nach oben korrigiert. Das liegt vor allem an den hochwertigen Landmaschinen, die in der Halle standen. Und an der großflächigen Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Die Polizei meldet auch Personenschäden. Eine 42 Jahre alte Frau und ihre 17-jährige Tochter erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings ausreichend.

Über die Brandursache kann gegenwärtig nur spekuliert werden. Der Rauch über dem Brandherd entwickelte sich schnell und massiv. Möglicherweise - so äußern sich Fachleute vor Ort - wird sich die Ursache wegen des hohen Grads der Zerstörung auch gar nicht mehr ermitteln lassen.

Kleus Holdefehr