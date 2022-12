Flächen-Pooling für die Windräder

Flächen-Poo­ling. Der Be­griff ist in hie­si­gen Ge­fil­den noch rer­la­tiv neu bei der Ent­wick­lung von Wind­kraft-Stand­or­ten. In Schaaf­heim sieht nach ei­nem ein­stim­mig po­si­ti­ven Vo­tum des Bau­aus­schus­ses jetzt al­les da­nach aus, dass für die bei­den Vor­r­an­ge­bie­te 2-88 und 2-117 die­ser Weg be­schrit­ten wird. Da­mit sol­len pri­va­te und öf­f­ent­li­che Grund­stücks-Ein­brin­ger un­ter ein Dach ge­bracht und brei­te Mög­lich­kei­ten der Be­tei­li­gung an den Pach­ter­trä­gen ge­schaf­fen wer­den.