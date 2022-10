Finanzlage im Main-Kinzig-Kreis trotz Krisenbewältigung stabil

Kreistag: Landrat Torsten Stolz stellt Haushaltsentwurf für 2023 vor - Hohe Investitionen in Schulen

Hanau 14.10.2022

In dem über 800 Millionen Euro schweren Haushaltsplan sind so hohe Investitionen wie noch nie in die Schulen vorgesehen: 25,8 Millionen Euro sind in 2023 eingeplant, in den nächsten fünf Jahren sollen es insgesamt 150 Millionen Euro werden. Die Schwerpunkte liegen auf Sanierungen, Erweiterungsbauten, Neubau von Grundschulen, Digitalisierung und Ganztagsbau. Vor allem die Schulen in Maintal sollen mit insgesamt über 10 Millionen Euro profitieren, große Investitionen sind auch an der Stadtschule Schlüchtern (4,5 Millionen Euro), der Käthe-Kollwitz-Schule in Langenselbold (2,5 Millionen Euro) sowie der Henry-Harnischfeger-Schule in Bad Soden-Salmünster und der Sterntalerschule in Schöneck (jeweils 1,5 Millionen Euro) geplant.

Weitere 3 Millionen Euro, für 2023 und auch schon für 2024, sind für die Digitalisierung der Verwaltung eingeplant. Für die neue Akademie für Gesundheit und Pflege sind erste Investitionsmittel in Höhe von 2,9 Millionen Euro vorgesehen. 1,95 Millionen Euro stehen für die weitere Etablierung eines kreisweiten Telenotarztsystems im Haushaltsplan bereit, 28 Rettungswagen sollen dann bis Ende nächsten Jahres damit ausgerüstet sein. Um die wirtschaftliche Situation der Main-Kinzig-Kliniken zu stabilisieren, soll bis Ende 2024 das Eigenkapital mit insgesamt 22 Millionen Euro gestärkt werden.

Deutliche Fortschritte sollen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien gemacht werden: 11.000 Photovoltaikanlagen, 24 Biomasseanlagen, 30 Wasserkraftanlagen und über 100 Windkraftanlagen sorgen laut Stolz bereits dafür, dass der damit erzeugte Strom ausreicht, um alle privaten Haushalte im Main-Kinzig-Kreis zu versorgen. Damit auch der Strom für Industrie und Gewerbe grün wird, sollen die kreiseigenen Gesellschaften den Ausbau vorantreiben, für weitere Klimaschutz-Projekte ist im Kreishalt eine Million Euro vorgesehen.

Der gleiche Betrag steht für den Radwegeausbau zur Verfügung, für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) sind 14,4 Millionen Euro veranschlagt, weitere 11,6 Millionen Euro für die Schülerbeförderung. Unter dem Punkt ehrenamtliches Engagement sind folgende Ausgaben aufgeführt: Sportförderung 830.000 Euro, Kulturförderung 255.000 Euro, Förderung der sozialen und caritativen Verbände und Organisationen 1,2 Millionen Euro und Brand- und Katastrophenschutz 2,7 Millionen Euro.

Positiv entwickelt sich die Schuldenlage des Main-Kinzig-Kreises: Die Gesamtverschuldung beträgt aktuell circa 261 Millionen Euro und damit 391 Millionen Euro weniger als noch im Jahr 2012, was allerdings auch einem Entschuldungsprogramm des Landes zu verdanken ist. Um die Investitionen in Höhe von insgesamt 64 Millionen Euro im nächsten Jahr tätigen zu können, ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 28,2 Millionen Euro geplant.

Der Haushaltsentwurf wird in den kommenden sechs Wochen in den Gremien und Fraktionen beraten und soll in der Kreistagssitzung am 2. Dezember verabschiedet werden.

